Irão enfrenta EUA em tribunal internacional por apreensão de bens

Em 2016, Teerão entrou com um processo no Tribunal de Haia depois de o Supremo Tribunal dos EUA ter decidido que dinheiro do banco central do Irão poderia ser usado para compensar as familias de 241 vítimas norte-americanas de um atentado bombista em 1983 de uma base militar no Líbano, de que acusa os iranianos.

As audições no caso abriram hoje, a começar pelos argumentos do Irão. O processo continuará com as declarações iniciais de Washington na quarta-feira.

Em causa estão 1,75 mil milhões de dólares em obrigações, mais juros acumulados, pertencentes ao Estado iraniano, mas detidos numa conta do Citibank em Nova Iorque, que foram confiscados.

Em 1983, um bombista suicida num camião carregado de explosivos militares atacou quartéis da Marinha norte-americana em Beirute, matando 241 soldados norte-americanas e 58 franceses.

Embora o Irão tenha negado estar envolvido, um juiz de um Tribunal dos EUA considerou Teerão responsável em 2003 e mais tarde, uma lei dos EUA de 2012 ordenou que o banco entregasse os bens às famílias dos mortos no atentado em Beirute.

O tribunal internacional decidiu em 2019 que tinha competência para ouvir o caso, rejeitando um argumento dos Estados Unidos para impedir o processo.

O Irão insistiu que não esteve envolvido no ataque e hoje nas audições sustentou que a apreensão foi apenas uma manobra com o objetivo de desestabilizar o Irão e o governo iraniano.

Os dois países não têm relações diplomáticas desde o ataque à embaixada dos Estados Unidos em Teerão em 1979 por estudantes militantes.