Irão. Estado Islâmico reivindica ataque que matou mais de 80 pessoas

O Estado Islâmico reivindicou esta quinta-feira a autoria do ataque que matou 84 pessoas em Kerman, no Irão. Na plataforma Telegram, o grupo islâmico anunciou que dois dos seus membros ativaram cintos com explosivos durante uma cerimónia de homenagem ao general Qassem Soleimani, que foi morto em 2020 na sequência de um ataque norte-americano.