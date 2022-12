Irão executa segunda pessoa por participação em protestos

O homem executado foi identificado como Majidreza Rahnavard, foi condenado por “travar uma guerra contra Deus”, acusado de esfaquear até à morte dois membros das forças de segurança e ferido quatro, no dia 17 de novembro, em Mashhad, no nordeste do país, acrescentou a Mizan. Segundo a teocracia da República Islâmica, desde 1979, é aplicada a pena de morte para uma acusação como esta.



Rahnavard, executado esta segunda-feira de manhã, é a segunda pessoa conhecida a ser executada depois de ser deitido nos protestos das últimas semanas. Na quinta-feira, o Irão executou o primeiro preso detido nas manifestações.



Pelo menos duas dezenas de manifestantes iranianos enfrentam uma possível execução como resposta das autoridades à participação nos protestos contra o Governo, de acordo com uma reportagem publicada, no sábado, pelo jornal local Etemad. A publicação deu a conhecer uma lista elaborada pelas autoridades iranianas em que 25 manifestantes são acusados de "travar uma guerra contra Deus", acusação que, ao abrigo a lei iraniana, é punível com a morte.



Vários grupos de direitos humanos alertaram, no domingo, que há vários manifestantes no Irão em risco iminente de execução, após uma reação internacional contra o primeiro enforcamento do regime clerical ligado a manifestações em andamento. Na lista dos 25 acusados está o "rapper" Mohsen Shekari, o primeiro manifestante a ser executado, na quinta-feira de manhã, acusado de agredir um segurança com uma arma, incitar ao terror e bloquear uma autoestrada.



A morte de Shekari atraiu forte condenação no país e no exterior, embora líderes políticos iranianos, incluindo o presidente, Ebrahim Raisi, tenham descrito a execução como uma resposta legítima à agitação em todo o país.



Os manifestantes ameaçaram agir em resposta e espalharam, nas redes sociais, a mensagem: "esperem pela nossa vingança". Enquanto isso, a nível internacional, a população iraniana também anunciou novos protestos antigovernamentais.



Segundo a Amnistia Internacional, o Governo iraniano está também "a preparar-se para executar" Mahan Sadrat, de 22 anos, apenas um mês após o julgamento "muito injusto". O jovem foi condenado por ter uma faca nos protestos, acusação que negou veementemente em tribunal. No sábado, Sadrat foi transferido da prisão da Grande Teerão para a prisão de Rajai Shahr, na cidade vizinha de Karaj, "despertando preocupações de que a sua execução possa ser realizada em breve", disse a Amnistia.



O Irão é palco de protestos desde meados de setembro, quando Mahsa Amini, uma jovem curda, morreu sob custódia da polícia depois de ter sido detida por não usar o véu adequadamente e violar os códigos de vestuário islâmicos. As manifestações, que começaram em Teerão, onde Amini morreu, espalhou-se para cerca de 160 cidades em todas as 31 províncias do Irão.



De acordo com o grupo de direitos humanos HRANA, mais de 18 mil pessoas foram presas e 488 pessoas foram mortas nos distúrbios. Os protestos são um dos desafios mais sérios para a República Islâmica desde a sua criação, após a revolução de 1979.