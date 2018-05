Irão exige à União Europeia que resista às pressões dos EUA

A posição iraniana foi transmitida durante um encontro esta quarta-feira em Lisboa entre o presidente do Comité de Segurança do Parlamento iraniano e a Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento português.



O responsável iraniano disse aos jornalistas que recebeu várias críticas dos interlocutores europeus sobre o rompimento por Donald Trump do acordo nuclear com o Irão.



Allaeddin Boroujerdi avisou que o país exige garantias de Bruxelas de que não irá ceder às ameaça da Casa Branca de impor sanções a bancos, empresas e pessoas que violem o isolamento do Irão imposto por Trump.