Partilhar o artigo Irão felicita Boris Johnson mas alerta que vai defender as suas águas no Golfo Imprimir o artigo Irão felicita Boris Johnson mas alerta que vai defender as suas águas no Golfo Enviar por email o artigo Irão felicita Boris Johnson mas alerta que vai defender as suas águas no Golfo Aumentar a fonte do artigo Irão felicita Boris Johnson mas alerta que vai defender as suas águas no Golfo Diminuir a fonte do artigo Irão felicita Boris Johnson mas alerta que vai defender as suas águas no Golfo Ouvir o artigo Irão felicita Boris Johnson mas alerta que vai defender as suas águas no Golfo

Tópicos:

Câa, Estreito, Twitter, Unido,