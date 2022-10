Irão. Governo forçado a retirar cartaz com fotos de mulheres em hijab após queixas

Foram pelo menos três as mulheres ou membros das suas famílias a oporem-se ao uso indevido da sua imagem no cartaz do Governo, exposto na praça Valiasr., frisou Fatemeh Motamed-Arya, atriz iraniana cuja fotografia surgia no cartaz publicitário.Falando semnum vídeo que divulgou nas redes sociais, a atriz disse ser “a mãe de todas as crianças que foram mortas nesta terra”, incluindo a jovem Mahsa Amini, de 22 anos, que em setembro perdeu a vida após ser detida pela “polícia da moralidade” iraniana por alegadamente utilizar de forma erra o véu islâmico.Também a atriz Marzieh Boroumand e a montanhista Parvaneh Kazemi denunciaram o uso das suas fotografias no cartaz do Governo.“Senhores, retirem a minha foto da parede sob a qual oprimiram crianças e jovens.”, condenou Boroumand no Instagram, partilhando uma imagem do cartaz.Kazemi, que já escalou ao topo do Monte Evereste, disse por sua vez estar “muito zangada” por ver a própria fotografia no cartaz., lamentou.Outra das fotografias retratava a atriz Homa Rousta, que faleceu em 2015. O seu filho, Kaveh Samandarian, classificou também de “vergonhoso” o uso da imagem da mãe e exigiu que a removessem.“A minha mãe, Homa Rousta, esteve do lado do povo ao longo da sua vida pessoal e artística, vivendo com dignidade e orgulho”, escreveu no Instagram. “Agora, depois da sua morte,por homens e mulheres”.

O diretor e guionista Reza Dormishian disse, no Twitter, que uma das fotografias de atrizes usada no cartaz foi retirada de um filme seu e que não estava satisfeito com o seu uso indevido. O artista referiu ainda que a autora dessa fotografia é a fotojornalista Nooshin Jafari, que está neste momento a cumprir uma pena de prisão de quatro anos por alegadamente ter insultado o Estado.

Depois de se verem obrigadas a retirar a publicidade,, mas desta vez sem fotografias.O Irão tem sido palco de protestos desde 16 de setembro devido à morte de Mahsa Amini. Organizações não-governamentais dizem haver já mais de uma centena de mortos em confrontos com as autoridades durante as manifestações.