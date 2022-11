Irão. Governo garante que vai continuar a agir contra `ameaças` do Curdistão iraquiano

"Enquanto houver uma ameaça de países vizinhos contra nós, as nossas forças armadas continuarão a agir dentro da estrutura do direito internacional", disse Hossein Amir-Abollahian numa conferência de imprensa em Teerão.

Nos últimos dias, a Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, bombardeou com a ajuda de `drones` (aeronaves não tripuladas) e mísseis posições de grupos curdos iranianos, estabelecidos há décadas no Curdistão autónomo, no norte do Iraque.

"Quando as forças armadas iraquianas estiverem estacionadas na fronteira comum entre o Irão e a região do Curdistão e garantirem a segurança dessas fronteiras, já não precisaremos de agir para defender a nossa integridade territorial", afirmou Amir-Abollahian.

As declarações do ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros surgem numa altura em que o Irão está mergulhado numa onda de protestos desencadeados pela morte, a 16 de setembro, de Mahsa Amini, uma cidadã curda iraniana de 22 anos, três dias depois de ter sido detida pela polícia dos costumes em Teerão, acusada de usar de forma indevida o `hijab`, o véu islâmico.

O Irão acusa a oposição curda iraniana que se encontra no norte do Iraque de encorajar manifestações e de ter intenções separatistas.

"Felizmente, falhou o plano concebido com o objetivo de criar uma guerra terrorista, iniciar uma guerra civil e finalmente desintegrar o Irão nas últimas oito semanas", disse Amir-Abdollahian, salientando que Teerão vai "continuar a conversar com as autoridades iraquianas" para pôr cobro ao alegado encorajamento.

Desde o início dos protestos, pelo menos 426 pessoas foram mortas e mais de 17.400 foram detidas, de acordo com os Human Rights Activists in Iran (Ativistas dos Direitos Humanos no Irão), grupo que monitoriza o movimento de contestação em curso, segundo o qual pelo menos 55 membros das forças de segurança iranianas também foram mortos.