Irão. "Guarda revolucionária" homenageia soldados judeus iranianos

A cerimónia de homenagem apresenta além disso a curiosidade de ter incluído rituais religiosos judeus. Segundo o diário israelita Jerusalem Post , os soldados da Guarda Revolucionária apresentaram armas ao som da leitura de uma oração judaica em honra dos mortos e, no final, procederam simbolicamente à limpeza das suas sepulturas.





A homenagem surpreende mais pelo desconhecimento corrente sobre as condições de existência da comunidade judaica iraniana do que por constituir uma novidade absoluta. Já em 2014 as autoridades da República Islâmica tinham inaugurado um memorial aos 15 soldados judeus que caíram na guerra dos anos 1980 sob a bandeira iraniana.





Durante a guerra, que durou oito anos, morreram pelo menos 100.000 pessoas segundo os números oficiais - e, segundo outras estimativas, muitas mais. O conflito foi promovido pelos Estados Unidos após a revolução que derrubou a ditadura do xá Reza Palhevi.





Os EUA encorajaram e apoiaram o belicismo de Saddam Hussein na expectativa de derrubarem o novo regime iraniano. Simultaneamente, os EUA vendiam armas em segredo ao Irão, para obterem fundos secretos que financiassem a agressão dos "contras" à Nicarágua, naquilo que ficou conhecido como o "Iran-contra-gate".