Irão insta Iraque a tomar medidas para que tropas dos EUA saiam do país

Lusa07 Abr, 2019, 12:26 | Mundo

Segundo a imprensa oficial iraniana, citada pela agência Efe, Khamenei alertou que "em qualquer país onde os Estados Unidos da América (EUA) mantenham uma presença militar duradoura, o processo de expulsão torna-se mais complicado e problemático".

"Devem tomar as medidas necessárias para que os EUA retirem as suas tropas do Iraque o mais rápido possível", disse o líder iraniano na reunião, na última noite, com Abdelmahdi, que está a realizar uma visita oficial de dois dias ao Irão.

A questão das tropas norte-americanas gerou polémica no Irão, quando há cerca de dois meses o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o seu país dispõe de uma base militar no Iraque para monitorizar o Irão.

Contudo, o primeiro-ministro iraquiano assegurou posteriormente que "não há bases militares dos EUA" no seu país e que o Iraque é independente quanto às suas decisões.

O primeiro-ministro do Iraque iniciou no sábado uma visita oficial de dois dias ao Irão, a primeira ao país vizinho desde que assumiu o cargo em outubro do ano passado, num momento de tensões políticas entre Bagdade e os EUA, a outra grande potência que intervém no Iraque.

O líder supremo iraniano afirmou ainda que "os funcionários dos EUA colocados na região estão contra o atual sistema democrático no Iraque, considerando-o perigoso até para os seus próprios interesses".

"O atual governo e o parlamento do Iraque não são o que os EUA querem e, como resultado, conspiram para tirá-los da cena política no Iraque", alertou Ali Khamenei.

No sábado, o presidente do Irão, Hassan Rohani, e o primeiro-ministro iraquiano, Adel Abdel Mahdi, comprometeram-se a fortalecer as relações económicas e políticas, apesar da pressão dos EUA para que Bagdade se distancie do regime de Teerão.

Atualmente, as exportações iranianas para o Iraque, país que depende em grande parte do gás, da eletricidade e de alimentos proveniente do país vizinho, chegam aos 13 mil milhões de dólares (perto de 11,6 mil milhões de euros), dos quais sete mil milhões (6,2 mil milhões de euros) não têm a ver com o setor petrolífero.

Essas exportações são as que os EUA querem impedir, após o abandono, em 2018, do acordo nuclear multilateral, assinado em 2015, o que levou à imposição, mais uma vez, de sanções a Teerão, que afetam muitos setores, incluindo energia e bancos.

Washington pediu aos seus aliados que façam o mesmo, mas concedeu, em março, uma nova moratória de 90 dias ao Iraque para se adaptar e reduzir a sua dependência da energia do Irão.

A esse respeito, o primeiro-ministro iraquiano reiterou o compromisso assumido com os acordos assinados com o Irão e com o "reforço" das relações bilaterais, considerando que "a estreita cooperação entre o Irão e o Iraque beneficia os dois países, a região e o mundo".

"Dissemos isto no passado e hoje [sábado] enfatizo: estamos do lado do governo e da nação iraniana nos bons e nos maus momentos", salientou Adel Abdel Mahdi, em alusão às pressões norte-americanas.

JGS // FPA