Irão. Israel teme ataques na diáspora e reforça embaixadas

Paulo Alexandre Amaral - RTP11 Mai, 2018, 12:50 | Mundo

No rescaldo das operações militares da noite anterior, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu expôs na sua conta do Twitter a prioridade de Telavive face aos avanços de Teerão nos últimos meses: impedir que o Irão se estabeleça militarmente na Síria.Fontes militares falam na maior operação contra a Síria desde 1974.



Advertindo que Teerão passou uma “linha vermelha” com os ataques nos Golã, Netanyahu avisou que Israel está engajada “numa batalha prolongada. O nosso objetivo é claro: não vamos deixar que o Irão se estabeleça militarmente na Síria”.



O chefe do Governo israelita deixou claro que qualquer ataque contra o país merecerá uma resposta à altura: “Vamos agir contra aqueles que se preparam para nos atacar antes que o possam fazer. É o que temos feito e o que vamos continuar a fazer”.



אני חוזר ואומר: מי שיפגע בנו – אנו נפגע בו שבעתיים, ומי שנערך לפגוע בנו – נפעל לפגוע בו קודם לכן. כך עשינו וכך נמשיך לעשות pic.twitter.com/pcTPi7cvXp — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 10 de maio de 2018

"Um processo de escalada"



Esta ideia de que a política israelita não despreza o lançamento de ataques preventivos, muito pelo contrário, voltou a ser referida por uma fonte dos serviços de informações aodo israelita, que revela num artigo desta sexta-feira a intenção das forças iranianas na Síria de lançarem novo ataque contra Israel.De acordo com esta fonte israelita, estaria a preparar-se um ataque iraniano, o que levou Israel a desencadear um ataque visando as baterias de mísseis iranianas antes de estas serem ativadas. “A ordem para o ataque já tinha sido dada, mas graças a informação precisa atacámos os lançadores antes de a ordem poder ser cumprida”, explicou a fonte que falou com oOs desenvolvimentos da última quarta-feira levaram a comunidade internacional a lançar apelos à calma e à contenção de Israel e Irão, mas Telavive, apesar de manter o território em alerta total, parece estar antes a preparar-se para uma retaliação no estrangeiro. A razão: Qassem Soleimani, o comandante da brigada Al-Qods, unidade especial dos Guardas da Revolução, a força de elite do regime iraniano, e a quem foi atribuída a autoria do ataque iraniano contra os Golã israelitas.O nome do major-general Qassem Soleimani tem sido associado a ataques contra alvos israelitas por todo o mundo. Uma cronologia que vem de longe, desde, lembra o, o bombardeamento de um centro comunitário judaico em Buenos Aires em 1994; há também o ataque de 2012 a um autocarro de turistas em Burgas, na Bulgária.Entretanto, vários analistas ouvidos pela France Presse advertem para uma alteração substancial do tabuleiro no Mundo Árabe com um elemento que não é, com o acender desta crise, de somenos: Israel estava ansioso por uma oportunidade de lançar um golpe letal contra as forças iranianas estacionadas na Síria e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu “acredita que tem agora luz verde” para o fazer.Há contudo o perigo de uma escalada de consequências imprevisíveis, adverte Eran Etzion, ex-director adjunto do Conselho Nacional de Segurança de Israel: “Estamos num processo de escalada, mas estamos apenas no início [ainda que o silêncio de Teerão] possa indicar que não deseja uma escalada total”.Esta última ideia é partilhada por Foad Izadi, professor de Estudos Internacionais na Universidade de Teerão: “O Irão não está à procura de um confronto com Israel (…) As forças iranianas não estão na Síria para combater Israel, estão lá para ajudar o governo sírio”.“A confrontação com Israel é feita no Líbano, [onde Teerão] com os mais de 100 mil mísseis do Hezbollah”, argumenta Izadi. Esta ideia é reforçada por Mohammad Marandi, analista político da Universidade de Teerão, que acusa os israelitas de delírio, sublinhando que as forças iranianas não são livres para decidir as suas ações, “elas agem segundo o comando sírio”.