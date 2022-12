Irão. Jogadora de xadrez muda-se para Espanha após ter competido sem hijab

De acordo com o jornal espanhol El País , Sarasadat Khademalsharieh, também conhecida como Sara Khadem, não regressará ao Irão depois de ter competido de cabeça destapada e deverá mudar-se para Espanha.

A jogadora de xadrez tem 25 anos e é considerada uma das mais promissoras a nível mundial. No campeonato mundial de Xadrez da FIDE em Almaty, no Cazaquistão, Khadem foi fotografada a participar na competição sem hijab, o que poderá ser entendido em Teerão como uma demonstração de apoio aos protestos que assolam o país há mais de três meses.





Sara Khadem, de 25 anos, é casada com o realizador iraniano Ardeshir Ahmadi e teve um filho em fevereiro. Para proteger a sua segurança e a da família, a jogadora irá mudar-se para uma cidade espanhola indeterminada, adianta o jornal, uma vez que a família já tem um apartamento em Espanha.

Desde o início dos protestos no Irão, em setembro, pelo menos 500 pessoas morreram e mais de 14 mil manifestantes foram detidos.

Este não é um caso inédito na história do Irão e do xadrez mundial, ainda que desponte num momento de grande agitação no país desde a morte de Mahsa Amini, a curda-iraniana de 22 anos que perdeu a vida em setembro último às mãos da designada polícia da moralidade.Depois de vários anos como uma das melhores jogadoras do país e do mundo, Atousa Pourkashiyan também foi fotografada neste torneio de Almaty sem lenço ou hijab. Atualmente, Pourkashiyan vive e joga pelos Estados Unidos em competições internacionais.Em 2017, outra jogadora iraniana, Dorsa Berajshani, não regressou ao país após ter sido fotografada sem hijab num torneio de xadrez em Gibraltar.Na altura, Rekabi pediu desculpa e insistiu que o hijab caíra pouco antes de ser chamada para a sua prova.Nas últimas semanas, vários ativistas expressaram preocupação sobre a sua situação, alegando que o pedido de desculpas foi feito sob pressão do regime iraniano. Já em dezembro, a imprensa iraniana no exílio adiantou que a casa de família de Elnaz Rekabi tinha sido demolida.