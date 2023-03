Irão. Khamenei diz que envenenamento de raparigas é "crime imperdoável"

Numa altura em que o Irão vive um clima de tensão social, o líder do país veio a público dizer que os envenenamentos que estão a ser registados em escolas femininas do país tratam-se de “crimes imperdoáveis” e que são necessárias investigações exaustivas para saber o que aconteceu.Para além das palavras do, o presidente iraniano culpou na última semana os “inimigos” do Irão pelos envenenamentos.O governo iraniano veio a público revelar que foram encontradas “amostras suspeitas” durante a investigação feita ao sucedido, com o ministro da educação do Irão a pedir desculpas através da televisão estatal.Os supostos casos de envenenamento foram identificados, até agora, em mais de 50 escolas femininas iranianas, com mais de um milhar de raparigas a relatar ter os mesmos sintomas, que incluem náuseas e problemas respiratórios.As autoridades iranianas acreditam que estes ataques têm acontecido desde novembro apesar de não ter sido feito nenhuma ligação durante meses.Agora, acredita-se que estas incidências têm um objetivo: o encerramento de instituições femininas de ensino, especialmente numa altura em que existem vários protestos após a morte de Mahsa Amini, por parte da polícia da moralidade do Irão.“Ficou claro que algumas pessoas queriam as escolas, especialmente as femininas, encerradas”, comentou o vice-ministro da Saúde há poucas semanas. Apesar de ainda não se saber a origem das indisposições, as autoridades iranianas garantem que vão continuar a investigar.