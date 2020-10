Irão na terceira vaga da pandemia com multas para quem não usar máscara

O país empobrecido está a lutar contra a pandemia numa altura em que a confiança no Governo diminui, com as sanções a enfraquecer a economia e as unidades de cuidados intensivos sobrelotadas.No hospital de Sina, o mais antigo de Teerão, um terço dos profissionais já contraíram o SARS-CoV-2 desde o início da pandemia. O diretor do hospital, Mohammad Talebpour, alertou queAté agora, o novo coronavírus já infetou oficialmente mais de 500 mil pessoas no Irão, matando 29 mil. O recorde de mortes diárias aconteceu na segunda-feira, com 272 óbitos, número semelhante ao avançado esta quarta-feira (254).Já o recorde de novos casos de contágio aconteceu na última quinta-feira, com 4392 infeções registadas em 24 horas.

Multas para quem não usar máscara

Numa tentativa de forçar a população iraniana a obedecer às regras de distanciamento social e utilização de máscara em locais públicos, o Executivo de Hassan Rouhani decidiu introduzir multas de até cerca de sete dólares. A medida será inicialmente apenas aplicada na capital, Teerão.Os negócios enfrentam multas mais elevadas, de até 30 dólares no caso de uma terceira violação das regras.

No Irão, as máscaras passaram a ser obrigatórias em espaços fechados desde julho.

A introdução das multas foi aplicada por um Governo preocupado com o estado da economia, que poderá contrair cinco por cento este ano, de acordo com previsões do Fundo Monetário Internacional. Um porta-voz do Executivo garantiu, porém, que as multas “são uma ferramenta para a cooperação da população e não um objetivo em si próprias”., garantiu o responsável, citado pelo Guardian , acrescentando que as receitas são destinadas ao Ministério da Saúde para ajudar no combate à pandemia.

Tanto a polícia como as forças paramilitares e as autoridades de saúde terão o poder de impor estas multas e quem as receber terá duas semanas para realizar o pagamento. Ainda assim, o ministro da Saúde, Saeed Namaki, receia que estas não sejam o suficiente para fazer a população cumprir com as orientações.







Mohammad Reza Zafarghandi, escolhido pelo Governo para presidir a Associação Médica do Irão, culpa também os altos funcionários que, segundo ele, ignoraram os avisos dos especialistas e decidiram iniciar o desconfinamento.



“Algumas decisões não foram tomadas por especialistas, tais como a reabertura de escolas com a obrigatoriedade de comparecimento por parte dos alunos ou a divulgação de protocolos de segurança que as pessoas não eram obrigadas a cumprir”, originando cada vez mais surtos no país, considerou Zafarghandi ao Guardian.