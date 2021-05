Irão nega notícias iranianas sobre troca de prisioneiros com os Estados Unidos

Uma fonte "bem informada", citada pela televisão de Estado iraniana disse no domingo que, "sob pressão do Congresso (...) e face à necessidade de apresentação de resultados imediata sobre o dossier Irão, os norte-americanos tinham aceitado o pagamento de sete mil milhões de dólares e a libertação de quatro cidadãos iranianos, em troca de quatro espiões dos Estados Unidos".

"As informações provenientes de `fontes bem informadas` não se confirmam", disse hoje o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Said Khatibzadeh durante uma conferência de imprensa.

As autoridades dos Estados Unidos já tinham desmentido no domingo a existência de um acordo sobre a libertação dos quatro norte-americanos.

As informações sobre a possível troca de prisioneiros surgem no momento em que Teerão negoceia com grandes potências o acordo internacional concluído em 2015, em Viena, sobre o programa nuclear iraniano.

O acordo encontra-se moribundo depois da retirada unilateral dos Estados Unidos em 2018 e da aplicação de sanções contra Teerão, que em resposta tem vindo, desde 2019, a enriquecer urânio.

No sábado, em Viena, os negociadores reuniram-se pela terceira vez e pediram para que o ritmo das negociações seja acelerado.

O processo para fazer regressar os Estados Unidos ao acordo internacional com o Irão começou em abril, apesar de os protagonistas referirem que existem "numerosos obstáculos".

"O caso dos prisioneiros é uma questão humana que está sempre na ordem do dia, e em todas as conversações", disse ainda hoje Khatibzadeh, sem especificar.

A prisão de estrangeiros no Irão, sobretudo de cidadãos com dupla nacionalidade, acusados de espionagem tem aumentado depois da retirada dos Estados Unidos do tratado.

Nos últimos anos, Teerão procedeu à troca de vários prisioneiros estrangeiros com países que tinham presos agentes iranianos.

PSP // FPA