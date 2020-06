Irão pede a AIEA que mantenha independência face a pressão dos EUA e de Israel

"A nossa primeira esperança é que este conselho mantenha a sua independência", disse numa conferência de imprensa o porta-voz do governo iraniano, Ali Rabiei, após ter sido questionado pela agência noticiosa espanhola EFE.

Rabiei alertou contra a "politização" da agência da ONU, afirmando que "a utilização de critérios políticos na consideração dos deveres e direitos dos países na AIEA não terá outro resultado a não ser a quebra de confiança e o reforço da instabilidade a nível mundial".

O Conselho de Governadores da AIEA iniciou hoje uma reunião, excecionalmente por videoconferência, sobre o dossier iraniano, depois de no início do mês a agência ter divulgado dois relatórios que sustentam preocupações sobre o futuro do acordo nuclear de 2015 com o Irão, em processo de desintegração desde a retirada unilateral de Washington o pacto em 2018.

Num primeiro documento, consultado pela agência France-Presse, a "polícia" do nuclear constata o impasse em que se encontram há mais de um ano os seus pedidos de explicação à República Islâmica acerca de material e atividades não declaradas por Teerão no início dos anos 2000.

Três instalações suspeitas interessam à agência que pediu acesso a duas delas em janeiro, sem sucesso até agora.

Numa declaração hoje no início da reunião, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, apelou novamente ao Irão para "cooperar imediatamente e plenamente com a Agência, nomeadamente permitindo o acesso rápido aos locais mencionados".

O porta-voz do governo iraniano sublinhou que o Irão "sempre" esteve preparado para "facultar os acessos justificados à AIEA segundo os acordos vigentes".

Teerão considera que os inspetores da agência da ONU têm amplo acesso ao país e que o assunto relativo às instalações em causa foi resolvido no quadro do acordo de 2015, atribuindo os recentes pedidos da AIEA a alegações vindas dos serviços de informação de Israel.

O acordo nuclear com o Irão assinado em Viena em 2015 prevê o levantamento de sanções internacionais a Teerão em troca de medidas para garantir que o país não tentará obter a arma atómica.

Desde que se retirou do acordo e restabeleceu sanções económicas, a administração de Donald Trump está envolvida numa estratégia de "pressão máxima" sobre o Irão. Washington tem apelado também aos restantes Estados signatários do pacto (Alemanha, França, Reino Unido, Rússia e China) que sigam o seu caminho e o denunciem.

Até agora estes países têm apoiado o acordo, ainda mais fragilizado depois de Teerão, em resposta às duras sanções norte-americanas, ter multiplicado as violações dos seus compromissos.

No último ano a República Islâmica tem vindo a aumentar as suas reservas de urânio enriquecido, assim como a taxa de enriquecimento - que passou dos 3,67% fixados no acordo, para os 4,5% - e o número de centrifugadoras.

Um dos últimos relatórios da AIEA observa que as reservas de urânio do Irão excedem quase oito vezes o limite autorizado pelo acordo de 2015.