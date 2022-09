Após morte de Mahsa Amini. Polícia iraniana usa gás lacrimogéneo para dispersar protesto

A “polícia da moralidade”, que é responsável por fazer cumprir o rígido código de vestuário da República Islâmica, incluindo o uso do hijab (véu obrigatório para as mulheres), tem sido fortemente criticada nos últimos meses por intervenções violentas.







Na sexta-feira, o presidente do Irão ordenou uma investigação à morte da jovem de 22 anos. “Cerca de 500 pessoas protestaram no domingo em Sanandaj, capital da província do Curdistão, gritando palavras de ordem contra as autoridades do país, revelou a Fars.



Os manifestantes “destruíram os vidros de alguns carros e incendiaram caixotes de lixo” e “a polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar a multidão”, acrescentou a agência.Ainda segundo a Fars, “várias pessoas foram detidas pela polícia”, sem especificar um número exato.

No sábado, outra manifestação em Saghez, cidade natal de Mahsa Amini, foi também dispersada pelas autoridades com recurso a gás lacrimogéneo. O véu é obrigatório para as mulheres iranianas desde a Revolução Islâmica de 1979 e os membros da polícia da moralidade impõe o rigoroso código de vestuário.



Na sexta-feira, a polícia da capital iraniana defendeu que, “não houve contacto físico” entre a polícia a jovem.No mesmo dia, a televisão estatal divulgou um curto vídeo de vigilância mostrando uma mulher, identificada como Mahsa Amini a desmaiar na esquadra após uma discussão com uma agente da polícia.A “polícia da moralidade” afirmou que a mulher sofreu um ataque cardíaco.No entanto,Amjad Amini também criticou a “lentidão dos serviços de emergência”. “Acredito que a minha filha foi transferida tardiamente para o hospital”.Esta informação foi desmentida pelo pai da vítima, que garante que a filha estava "em perfeita saúde".