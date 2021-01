Irão quer enriquecer o urânio até 20% "o mais rápido possível"

anunciou a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) em comunicado na sexta-feira.A carta enviada à agência nuclear das Nações Unidas "não especificava exatamente quando teria início a atividade de enriquecimento".O enriquecimento do urânio a esta escala apenas tinha sido alcançado há uma década, antes do acordo nuclear com o Irão assinado em 2015. Desde essa altura, a agência da ONU afirma que o Irão vinha a violar o limite estabelecido pelo acordo (3,67 por cento) ao enriquecer o urânio em 4,5 por cento, mas não ultrapassava esse limite.Agora, com este novo passo por parte do Irão, os esforços do presidente eleito Joe Biden podem estar comprometidos.

Biden, que assume a presidência a 20 de janeiro, já se mostrou favorável a um regresso ao acordo se o Irão retomar o cumprimento total das suas restrições nucleares.

O enriquecimento do urânio em 20 por cento era uma das medidas previstas na lei aprovada pelo parlamento iraniano no mês passado, em resposta à morte de Mohsen Fakhrizadeh, cientista de topo do programa nuclear iraniano, que Teerão atribui a Israel.Há dez anos, Israel quase deu início a um ataque contra as instalações nucleares do Irão após Teerão ter enriquecido o urânio em 20 por cento. A mesma medida que é agora imposta levanta receios de um novo desentendimento.”, disse Ali Akbar Salehi, chefe da Organização de Energia Atómica do Irão, à televisão estatal iraniana. “, acrescentou.Após o ataque de Washington a Bagdad, a 3 de janeiro de 2020, o Irão retaliou ao lançar um ataque de mísseis contra uma importante base militar norte-americana no Iraque, ferindo dezenas de soldados norte-americanos.Com a aproximação da data do primeiro aniversário, os EUA enviaram bombardeiros B-52H Stratofortress que sobrevoaram a região e enviaram ainda um submarino nuclear que atravessou em finais de dezembro o estreito de Ormuz, numa nova demonstração de força dirigida ao Irão.Teerão garantiu depois ter uma resposta pronta para qualquer cenário, incluindo uma intervenção militar, admitida por Washington no fim do mandato do presidente Donald Trump.", afirmou o porta-voz do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros, Said Khatibzadeh, citado pela agência de notícias iraniana local ISNA.O porta-voz exortou a Administração cessante dos Estados Unidos a "abster-se de criar tensões nos seus últimos dias na Casa Branca" e garantiu que "qualquer passo em falso deixará um legado pior para a região".

"Queremos deixar claro e lembrar os Estados Unidos que são responsáveis pelas consequências de qualquer conspiração ou ato malicioso" na região, acrescentou, referindo que Teerão pediu que "o atual regime norte-americano não embarque numa nova aventura nos seus últimos dias".







c/agências