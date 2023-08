Irão realiza manobras militares em torno de ilhas disputadas com Emirados Árabes Unidos

"O simulacro de guerra naval do CGRI do Irão começou esta quarta-feira na presença do comandante do Estado-Maior do CGRI, Hussein Salami, do comandante da Marinha do CGRI, contra-almirante Ali Reza Tangsiri, de alguns comandantes e oficiais das Forças Armadas e das autoridades locais na ilha iraniana de Abu Musa", noticiou a agência oficial iraniana, IRNA.

Segundo a mesma fonte, estas manobras militares, denominadas "Mártir Eshaq Dara", realizam-se para "mostrar a autoridade e a prontidão de defesa de combate da Marinha do CGRI para a proteção da segurança do Golfo Pérsico e das ilhas iranianas".

Durante a jornada, a Marinha iraniana levará a cabo "diversos exercícios e cenários de unidades de combate operativas, navios de guerra, mísseis, aviões não-tripulados e guerra eletromagnética que se incluem no teatro de guerra naval".

Os exercícios decorrem em torno da ilha Abu Musa, de 12,8 quilómetros quadrados, e perto de outras duas ilhas, Tonb Maior e Tonb Menor, situadas à entrada do estreito de Ormuz, consideradas estratégicas para a navegação no Golfo Pérsico e que os EAU afirmam que são suas, mas foram ocupadas pelo Irão em 1971.

Em meados do passado mês de julho, o presidente do parlamento iraniano, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmou que o seu país não negociará com os Emirados as três ilhas disputadas no Golfo Pérsico e pediu que sejam respeitadas "as linhas vermelhas" do Irão quanto à "sua soberania e integridade territorial".

Estas declarações foram uma resposta ao comunicado conjunto divulgado após uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Rússia e dos países árabes vizinhos do Irão, incluindo os EAU, no qual estes apelavam para uma solução negociada para a disputa sobre as ilhas.

Esse diferendo soma-se a vários outros entre o Irão e os seus vizinhos árabes do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), incluindo o do campo petrolífero de Al-Dorra, cuja exploração e recursos são disputados pelo Kuwait e pela Arábia Saudita, de um lado, e pelo Irão, do outro.