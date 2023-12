Irão rejeita envolvimento nos ataques houthis no Mar Vermelho

"A resistência [serão os grupos armados que lutam contra Israel] tem as suas próprias forças e age de acordo com as suas próprias decisões e capacidades", disse o vice-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Ali Bagheri, à agência noticiosa local Mehr.

A agência de notícias escreveu que o responsável reagia às "alegações ocidentais" de que Teerão estaria a "informar" os houthis iemenitas sobre "a localização de navios americanos".

Alegando estar a apoiar os palestinianos do Hamas na sua guerra contra Israel, os rebeldes iemenitas, apoiados por Teerão, reivindicaram nas últimas semanas a responsabilidade por vários ataques a navios comerciais ligados, disseram, a Israel.

Na sexta-feira, a Casa Branca acusou o Irão de estar "fortemente envolvido no planeamento" dos recentes ataques dos rebeldes houthis, fornecendo-lhes "equipamento militar sofisticado" e "assistência dos serviços secretos".

Já hoje um ataque de um drone a um navio comercial no Oceano Índico causou danos mas não feridos, de acordo com duas agências de navegação, uma das quais afirmou que o navio estava ligado a Israel. Não ficou imediatamente claro quem foi o responsável pelo ataque.

Segundo as autoridades norte-americanas os houthis, que controlam uma grande parte do território iemenita, incluindo a capital Sanaa, lançaram mais de 100 ataques com drones e mísseis, visando 10 navios mercantes, implicando mais de 35 países.