Irão. Relator da ONU quer entrar no país e pede criação de mecanismo de investigação

Numa conferência de imprensa na sede da ONU, em Nova Iorque, Javaid Rehman afirmou que agora é o momento para a comunidade internacional agir, enquanto o povo iraniano "ainda não perdeu a esperança".

"Peço que a comunidade estabeleça um mecanismo internacional para investigar todos estes abusos. (...) Todas estas mortes são demasiadas e a comunidade internacional deve agir já na responsabilização, com o estabelecimento de um mecanismo internacional de investigação. É fundamental o comprometimento dos Estados-membros aqui, na ONU", apelou Rehman.

"Quantas vezes estas pessoas podem ser brutalizadas? Quantas vezes podem violar as suas liberdades fundamentais? As mulheres iranianas não querem ser subjugadas, elas veem o mundo, veem o mundo a mudar. As autoridades iranianas, brutais como são, não podem travar estas pessoas, estas mulheres. Agora é o momento de agir. Há o risco dessas pessoas perderem a esperança e isso teria sérias consequências para esse povo", avaliou.