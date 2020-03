Irão responde aos EUA que levantem sanções para ajudar a combater o coronavírus

Donald Trump afirmou, no sábado, que Washington estava disposto a ajudar os iranianos com o novo problema do coronavírus.“Tudo o que eles precisamde fazer é pedir”, referiu o presidente dos Estados Unidos.Contudo, Rouhani rejeitou a oferta americana de ajuda ao Irão na luta contra o surto.“O nosso povo sabe bem que as autoridades americanas estão a mentir”, disse o presidente iraniano, acrescentando que, se “Trump fosse sincero ao oferecer ajuda ao Irão, ele deveria pelo menos ter levantado as sanções sobre importações de medicamentos e alimentos”.Os Estados Unidos restabeleceram as sanções ilegais ao Irão em maio de 2018, depois de deixarem um acordo nuclear histórico com a República Islâmica. A retirada de Washington do acordo e o retorno das proibições ocorreram quando o acordo, oficialmente conhecido como Plano de Ação Conjunto Global, foi validado por decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas.“Se Trump está realmente a dizer a verdade, deveria pelo menos suspender as sanções aos medicamentos. Esse seria o primeiro passo. E dizer que fez mal à nação iraniana até agora e pedir desculpas”, explicou Rouhani.O presidente iraniano também criticou alguns meios de comunicação estrangeiros pela tentativa de causar “angústia pública” por meio da divulgação de “notícias falsas” sobre o surto. Enquanto isso, o Ministério da Saúde recebeu instruções para ser totalmente transparente e informar as pessoas sobre o surto desde os estágios iniciais.

Surto espalhado por quase todas as províncias iranianas

O novo coronavírus afetou quase todas as províncias do Irão. O Ministério da Saúde iraniano informou que 92 pessoas morreram e 2922 foram infetadas, constituindo um dos mais altos números de mortes fora da China.Mohammad Mirmohammadi, um político iraniano, morreu aos 71 anos, vítima de infeção por Covid-19. Este foi o dado mais recente sobre o impacto do coronavírus no Irão.O vice-ministro da Saúde, Iraj Harirchi, também foi um dos infetados, segundo confirmação depois de Harirchi ter participado numa conferência de imprensa onde se garantia que o surto estava “quase estabilizado”.O Irão está a tentar conter a epidemia pelos seus próprios meios, impedindo a entrada de pessoas vindas da China, fechando escolas e cancelando os actos de culto de sexta-feira.