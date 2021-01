Irão retoma produção de urânio enriquecido acima do limite

No passado dia 31 de dezembro, o Irão informou a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) do seu desejo de produzir urânio enriquecido a 20 por cento e terá dado início ao processo poucas horas depois.





"O processo de produção de urânio enriquecido a 20 por cento começou no complexo de Shahid Alimohammadi (Fordo)", localizado 180 quilómetros a sul de Teerão, indicou o porta-voz do Governo iraniano, Ali Rabii, citado pela televisão estatal iraniana.







Através do Twitter, também o ministro dos Negócios Estrangeiros da República Islâmica do Irão confirmou que foi iniciado o processo de produção de urânio.





"Retomamos o enriquecimento de 20 por cento, conforme legislado pelo nosso Parlamento", escreveu Javad Zarif.



"A AIEA foi devidamente notificada", garantiu ainda.



We resumed 20% enrichment, as legislated by our Parliament.



IAEA has been duly notified.



Our remedial action conforms fully with Para 36 of JCPOA, after years of non-compliance by several other JCPOA participants.



Our measures are fully reversible upon FULL compliance by ALL. — Javad Zarif (@JZarif) January 4, 2021

O acordo de 2015, rasgado pela Administração Trump, estabelece que o enriquecimento do urânio não pode ultrapassar os 3,67 por cento. Contudo, não é a primeira vez que surge informação de que este limite é ultrapassado pelo Irão, mas tinha sido acima dos 4,5 por cento.

, escreveu Javad Zarif., garantiu ainda.





Ao confirmar a produção de urânio enriquecido a 20 por cento, o Irão volta a violar o acordo internacional.



Agência da ONU confirma

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) confirmou, entretanto, que o Irão iniciou o processo de produção de urânio enriquecido a 20 por cento numa fábrica subterrânea, violando o acordo nuclear assinado em 2015.



"O diretor-geral Rafael Mariano Grossi informou os estados membros da AIEA que o Irão começou a fornecer urânio já enriquecido a 4,1 por cento (...) com o objetivo de aumentar para 20 por cento", anunciou a agência da ONU num comunicado.





É de realçar que o urânio enriquecido pode ser usado para fazer combustível para reatores, mas também para bombas nucleares. Embora o Irão garanta que o seu programa nuclear é pacífico, já cancelou e violou diversos compromissos do acordo.





A produção e armazenamento de urânio enriquecido acima dos limites internacionais surge no meio de uma intensa guerra diplomática com os Estados Unidos e dois meses depois do assassinato do principal o físico nuclear iraniano, Mohsen Fakhrizadeh, num ataque que o Irão atribuiu a Israel.



Na sequência deste ataque, o parlamento iraniano aprovou uma lei polémica que pede a produção e armazenamento de "pelo menos 120 quilos por ano de urânio enriquecido a 20 por cento" e o "fim" das inspeções da AIEA, que tem como objetivo verificar se o país pretende adquirir a bomba atómica.



O Governo iraniano ainda se tentou opor a esta decisão parlamentar, mas em dezembro o Conselho de Guardiães da Constituição, o árbitro entre o Governo e o Parlamento, aprovou a lei. Esta segunda-feira, o Governo confirmou que terá de implementar a lei, que leva ao aumento do volume de enriquecimento do urânio.





A União Europeia já reagiu e considera que esta decisão do Irão representa um "abandono considerável dos compromissos assumidos no acordo de 2015". Para Peter Stano, porta-voz da diplomacia de Bruxelas, a decisão vai ter "implicações sérias" em matéria de não proliferação de armas nucleares.



"Nós tomamos nota do anúncio feito pelas autoridades iranianas […], mas se este for concretizado poderá representar um desvio considerável dos compromissos nucleares no Plano de Ação Conjunto Global com sérias consequências", afirmou o porta-voz da diplomacia da UE, Peter Stano, na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, em Bruxelas.



Peter Stano realçou ainda, em nome do Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borell, a "importância de evitar passos que podem colocar em causa a preservação do acordo nuclear".





O Plano de Ação Conjunto Global – mais conhecido como acordo nuclear iraniano – é um acordo firmado a 14 de julho de 2015, em Viena, pelo Irão e pelos países com assento no Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido), mais a Alemanha, visando restringir a capacidade do Irão desenvolver armas nucleares.





Entre outras medidas, o acordo limita o número de centrifugadoras (utilizadas para enriquecer urânio) de que o Irão pode dispor.



Israel deixa aviso

Também as autoridades israelitas já reagiram ao anúncio. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu assegurou, esta segunda-feira, que não vai permitir o desenvolvimento pelo Irão de armas nucleares.



"A decisão do Irão em prosseguir a violação das suas obrigações, aumentar o enriquecimento de urânio e promover capacidades industriais para o enriquecimento no subsolo apenas tem por explicação o seu desejo de avançar até ao seu objetivo de desenvolver um programa nuclear militar", assinalou Netanyahu na sua conta na rede social Twitter.



"Israel não permitirá que o Irão desenvolva armas nucleares", reafirmou.



A verdade é que o Irão já tinha iniciado o enriquecimento até 4,5 por cento em 2019, na sequência da retirada dos Estados Unidos deste protocolo em 2018, alegando a falta de cumprimento por parte de Teerão.



Na perspetiva de um regresso ao acordo nuclear por Joe Biden, após assumir a Presidência dos EUA prevista para 20 de janeiro, Netanyahu defendeu em novembro a manutenção da "política intransigente" contra a República Islâmica, e que representa um dos assuntos potencialmente mais complicados nas relações entre as autoridades israelitas e a nova administração de Washington.







As autoridades iranianas já ultrapassam o limite máximo de pureza desde 2019, com o objetivo de pressionar os demais signatários do pacto para neutralizar as sanções americanas.



Mas ainda antes de o acordo ser assinado, o Irão atingiu um nível de enriquecimento de 20 por cento, tendo avisado que repetir esse gesto seria uma tarefa fácil.



Essa pureza, entretanto, permanece bem abaixo dos 85 a 90 por cento necessários para fazer uma bomba nuclear, a principal preocupação da comunidade internacional, apesar de o Irão sempre ter negado ter esse objetivo.