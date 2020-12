Irão. Sanções norte-americanas dificultam acesso às vacinas Covid-19

O Irão esperava conseguir fundos no valor de mil milhões de dólares, alegadamente retidos em bancos sul-coreanos, para ajudar a comprar vacinas e a conter a pandemia no país, após um acordo entre Teerão e Seul há uns meses. Mas esta quarta-feira, o presidente iraniano, Hassan Rouhani, afirmou que as sanções dos EUA estão a dificultar a compra de medicamentos e equipamentos médicos, incluindo as vacinas contra a Covid-19.





"O nosso povo deve saber que, por qualquer ação que planeamos realizar para a importação de medicamentos, vacinas e equipamentos, devemos insultar Trump cem vezes", disse Rouhani à agência oficial de notícias IRNA.



O chefe de Estado iraniano disse ainda que mesmo transações simples para comprar medicamentos de outros países são extremamente difíceis de conseguir e que pode levar "semanas" para transferir os fundos.



Rouhani garantiu, contudo, que Teerão fará o possível para conseguir as vacinas contra a Covid-19, pelo menos para inocular os grupos de risco.











Os Estados Unidos garantem que os medicamentos e os produtos de cariz humanitário estão isentos de sanções, mas as restrições ao comércio levaram muitos bancos e empresas em todo o mundo a deixar de fazer negócios e acordos com o Irão, com receio das medidas e punições de Washington. Além disso, o Irão também está isolado do sistema bancário internacional, dificultando por isso a transferência de pagamentos, segundo a

Fundos iranianos bloqueados

No início desta semana, o governador do Banco Central do Irão, Abdolnaser Hemmati, confirmou que as sanções bancárias dos EUA estavam efetivamente a impedir Teerão de se juntar ao fundo COVAX - mecanismo global de partilha de riscos para aquisição conjunta e distribuição equitativa de eventuais vacinas contra a Covid-19 - , administrado conjuntamente pela Gavi, com sede em Genebra, a Vaccine Alliance e a Organização Mundial de Saúde.



Entretanto, um membro do governo iraniano afirmou que essa licença não teve efeito e que o dinheiro teria de ser liquidado por um banco norte-americano para ser convertido em dólares e depois em euros antes de ser transferido para a COVAX.



A Coreia do Sul, por seu lado, afirma não poder garantir que o dinheiro não será apreendido ou bloqueado quando for transferido para um banco dos EUA, refere ainda a publicação.





O Irão é o país mais afetado do Médio Oriente pela pandemia, superando já as 50 mil mortes, e as autoridades consideram urgente a aquisição de vacinas para conter a Covid-19.







Sabe-se que o Ministério da Saúde do Irão estava em negociações com a AstraZeneca para garantir 20 milhões de doses, tendo uma população com mais de 80 milhões de pessoas. O Irão está, também, a desenvolver a sua própria vacina, com ensaios clínicos em humanos programados para começar em janeiro.