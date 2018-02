Irão suspende buscas por avião desaparecido

RTP18 Fev, 2018, 19:08 | Mundo

O mau tempo está a dificultar as buscas e as autoridades iranianas acabaram por as suspender pouco depois das 21h00 locais (17h30 GMT).



A decisão foi anunciada na televisão estatal. As buscas serão retomadas com a aurora de segunda-feira, se as condições meteorológicas o permitirem, acrescentaram as autoridades.



A noite, a queda de neve, as chuvas e o vento forte, tornaram impossível prosseguir com as operações de busca, explicou a televisão estatal.



O ATR 72 da companhia aérea iraniana Aseman Airlines fazia a ligação entre Teerão e Yasouj, tendo descolado do aeroporto de Mehrabad cerca das 08h00 da manhã locais. A bordo, 60 passageiros, incluindo um bebé, e seis tripulantes.



Cerca de 45 minutos depois desapareceu dos radares, quando sobrevoava as montanhas de Zagros e se aproximava do destino.



As 66 pessoas a bordo estão provavelmente mortas, afirma a companhia, mesmo se não pode garantir para já o desfecho, por não se conseguir chegar aos destroços.



O guia supremo do Irão, Ali Khamenei, enviou uma mensagem de condolências às famílias das vitimas. França, União Europeia, Rússia e Israel, enviaram igualmente mensagens solidárias.



Para já é impossível determinar "as circunstâncias do acidente", sublinhou um porta-voz da ATR, uma filial conjunta da europeia Airbus e do grupo italiano Leonardo.



Para o inquérito iraniano, "se necessário, será pedida a colaboração do BEA", o Serviço de Inquérito e de análise para a segurança da aviação civil, admitiu o porta-voz.