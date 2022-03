Irão suspende conversações com Arábia Saudita após execução de 81 condenados

O `site` de notícias iraniano Nournews, considerado próximo do Conselho Supremo de Segurança Nacional do país, informou que o governo do Irão interrompeu unilateralmente as negociações com a Arábia Saudita, em curso na capital do Iraque desde o ano passado com o objetivo de restaurar os laços diplomáticos entre os dois países.

A suspensão das conversações acontece quando estava prevista a retoma esta quarta-feira das negociações que tinham sido anunciada pelo ministério das Relações Exteriores do Iraque, naquela que seria a quinta ronda de negociações entre representantes sauditas e iranianos.

A notícia da suspensão foi divulgada sem ser acompanhada de qualquer motivo, mas acontece um dia depois de a Arábia Saudita ter anunciado a execução de 81 pessoas condenadas por crimes como assassinatos ou pertença a grupos militantes, incluindo xiitas.

O Irão, o maior país muçulmano xiita do mundo, e a potência sunita da Arábia Saudita cortaram relações diplomáticas em 2016, depois de a Arábia Saudita ter executado o xiita Nimr al-Nimr, o que tem alimentado o conflito entre as duas nações.

As negociações diplomáticas mediadas por Bagdade, capital do Iraque, começaram de forma discreta no ano passado.