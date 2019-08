Irão. Trump deve dar "primeiro passo" na negociação e levantar sanções

RTP27 Ago, 2019, 09:22 / atualizado em 27 Ago, 2019, 09:28 | Mundo

É a "primeira etapa", afirmou Rohani, num discurso transmitido pela televisão estatal do Irão. "Deve levantar todas as sanções ilegais, injustas e desleais, contra a nação iraniana", acrescentou, dirigindo-se especificamente ao Presidente norte-americano, Donald Trump.



As sanções, incluindo a proibição de comércio de petróleo em todo o mundo, foram restabelecidas pela Administração Trump, depois desta decidir retirar do acordo internacional sobre o programa nuclear do Irão, assinado em Viena de Áustria em 2015, pelo seu antecessor Barack Obama.



Donald Trump admitiu esta segunda-feira, no final da cimeira do G7 em Biarritz, França, estar disposto a reunir-se com Rohani, caso as "circunstâncias" para tal estejam reunidas. O Presidente norte-americano sublinhou ainda que é "realista" assumir que esse encontro possa acontecer em breve, deixando contudo o aviso de uma "resposta violenta" caso o Irão não cumpra.





"Tenho um bom pressentimento. (…) Eles não podem fazer aquilo que disseram que fariam, porque se o fizerem vão ter uma resposta muito violenta. Por isso, acho que vão portar-se bem. Acho que vão querer que nos encontremos para resolvermos a situação. Estão a sofrer bastante", afirmou o Presidente norte-americano, em referência ao resultado das sanções sobre o povo do Irão.



A fatwa





Na sua declaração, Rohani manteve que a "chave de uma mudança positiva" está nas mãos de Washington, pois "o Irão já deixou de lado o que mais inquieta os Estados Unidos: a produção de uma bomba atómica", garantiu.

"Alguns progressos"

"Se, honestamente, é a sua única preocupação, esta já está excluída", por um édito - uma fatwa - emitido pelo guia supremo do Irão, o ayatola Ali Khamenei, sublinhou Rohani. "Por isso, dê o primeiro passo", acrescentou o Presidente iraniano.Donald Trump acredita que o Irão recebeu milhares de milhões de dólares em ajudas, sem cumprir um único dos objetivos impostos no acordo nuclear de 2015.A tensão entre os dois países tem escalado sucessivamente desde maio, ameaçando mesmo a navegação nas águas internacionais do Golfo de Ormuz, junto às costas do Irão.Em resposta às sanções, Teerão renunciou ao cumprimento dos compromissos assumidos em 2015, e em julho voltou a enriquecer urânio acima do estabelecido.Rohani prometeu prosseguir esta estratégia, até que os seus interesses sejam acautelados."Se os nossos interesses não forem garantidos, iremos continuar a reduzir os nossos esforços sob o acordo de 2015", alertou o Presidente iraniano."Teerão nunca quis armas nucleares", garantiu ainda Rohani, repetindo o estribilho apresentado ao longo de anos de negociações com as principais potências mundiais.Segunda-feira, no final da reunião em Biarritz, os líderes do G7 pareceram ter alcançado um entendimento sobre a crise iraniana, que dividiu França, Alemanha, Reino Unido, Rússia e China, como signatárias do acordo, dos Estados Unidos, que exigem um entendimento mais abrangente e duradouro."Nada ficou definido e as coisas continuam muito frágeis, mas foram iniciadas discussões técnicas com alguns progressos reais", revelou o anfitrião da cimeira, o Presidente francês Emmanuel Macron, na conferência final do G7."Há duas coisas que são muito importantes para nós: o Irão não pode ter armas nucleares e não pode ameaçar a estabilidade regional", acrescentou.Horas antes, também ao lado de Donald Trump, a chanceler alemã, Angela Merkel, considerou que sobre a temática estão a "avançar lentamente" e reiterou que a posição de Berlim continua a ser a de evitar, pela via política, que o Irão alcance as armas nucleares."Não sabemos qual vai ser o desfecho, quais são as possibilidades. Mas a nossa vontade é total e isso já é um grande passo. Todos temos grande interesse numa solução pacífica, mas não vai ser fácil", acrescentou Angela Merkel.Trump e Rohani são ambos aguardados em setembro em Nova Iorque, para a reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas. Especula-se que o encontro entre os líderes poderá ter lugar numa reunião bilateral.A acontecer, seria uma reunião inédita em mais de 40 anos de história, uma vez que os representantes de ambos os países nunca se encontraram, desde a Revolução Islâmica de 1979.