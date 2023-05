Irão. Túmulo de Mahsa Amini foi vandalizado

Fotografias da família, divulgadas pela BBC, mostram o vidro que cobria a lápide e o retrato da jovem de 22 anos partidos.







اشکان امینی، برادر مهسا امینی، هشت ماه پس از کشته شدن او، با انتشار عکسی از مزار مهسا امینی در قبرستان آیچی سقز از آسیب دوباره به آن خبر داده است.



اشکان که هنگام دستگیری مهسا امینی از سوی گشت ارشاد در تهران، کنار او بود، در استوری اینستاگرامی خود نوشته است: «شیشه سنگ مزارت هم… pic.twitter.com/FT1Y3KCezF — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) May 21, 2023



O irmão Mahsa Amini revelou que se tratava do segundo ato de vandalismo nos últimos meses. “Até o vidro da tua lápide os incomoda”, escreveu Ashkan Amini na rede social Instagram, sem apontar culpados.“Não importa quantas vezes partam o vidro, nós vamos trocá-lo. Vamos ver quem se cansa primeiro”, frisou.

Já o advogado da família, Saleh Nirbakht, divulgou, numa mensagem áudio, que a sepultura foi vandalizada no domingo por indivíduos conhecidos por “ações de mau gosto”.



صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی در یک فایل صوتی اعلام کرد امجد امینی، پدر مهسا به او پیام داده و گفته بعد از تخریب دوباره مزار مهسا، از بازسازی آن جلوگیری می‌کنند و جوشکار سایه‌بان مزار را به پلمب شدن مغازه‌اش تهدید کرده‌اند.



روز ۳۱ اردیبهشت، اشکان امینی برادر مهسا با… pic.twitter.com/PhbbS8K1pO — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) May 22, 2023





Segundo Saleh Nirbakht, o pai de Masha revelou que as autoridades impediram a instalação de uma cobertura que proteja a sepultura, e que um soldador local foi ameaçado se executasse o trabalho.Várias testemunhas afirmaram na altura qua a jovem curda foi espancada durante a detenção, uma acusação negada pelas autoridades iranianas que atribuíram a morte de Mahsa Amini a uma “insuficiência cardíaca súbita”.A morte da jovem curda de 22 anos levou a protestos durante vários meses. Na sua cidade natal, Saqqez, logo a seguir ao funeral, várias mulheres tiraram osem sinal de solidariedade.Centenas de pessoas foram mortas e milhares detidas numa violenta repressão por parte das forças de segurança, que classificaram os protestos como “motins” instigados por estrangeiros., o que levou um perito das Nações Unidas a falar em “julgamentos sumários e fraudulentos, marcados por alegações de tortura”.Na passada semana, as autoridades da cidade de Isfahan enforcaram três homens considerados culpados de “inimizade contra Deus" devido ao seu alegado envolvimento num ataque a tiro que matou três agentes de segurança durante os protestos de novembro.Fontes afirmaram à Amnistia Internacional que Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi e Saeed Yaqoubi antes de serem executados foram torturados e obrigados a declarações incriminatórias.Os grupos de defesa de Direitos Humanos estão agora alarmados com o anúncio feito na segunda-feira pelos procuradores da província meridional de Fars, segundo o qual dois homens afegãos, Mohammad Ramez Rashidi e Naeim Hashem Ghotali, seriam executados publicamente em breve.O Supremo Tribunal confirmou recentemente as suas condenações por "corrupção na Terra" e "rebelião armada contra o Estado", relacionadas com o assassinato de 13 pessoas num ataque armado no mausoléu de Shah Cheragh, na cidade de Shiraz, a 26 de outubro, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI).A organização Iran Human Rights, sediada na Noruega, afirmou que os acusados foram condenados à morte "com base em confissões manchadas pela tortura, sem o devido processo legal e sem um julgamento justo".