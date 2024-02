Irão usou o Lloyds e o Santander UK para fugir às sanções dos EUA

O Irão usou dois dos maiores bancos no Reino Unido para “movimentar secretamente dinheiro em todo o mundo”, através de contas abertas a empresas de fachada sediadas em solo britânico, mas que, na verdade, pertencem à Petrochemical Commercial Company, uma empresa controlada por Teerão e alvo de sanções por parte dos EUA desde 2018, com base em documentos consultados pelo

A empresa petroquímica iraniana, sediada perto do Palácio de Buckingham, no centro de Londres, faz parte de uma “rede que os Estados Unidos acusam de ter angariado milhões de dólares para os Guardas Revolucionários iranianos e de trabalhar para os serviços secretos russos que angariam dinheiro para as milícias afiliadas ao Irão", revela o diário financeiro.







Lloyds and Santander UK provided accounts to British front companies secretly owned by a sanctioned Iranian petrochemicals company based near Buckingham Palace, according to documents seen by the FT https://t.co/OKyFFpym9S pic.twitter.com/kfVlP4hZ7j — Financial Times (@FT) February 5, 2024

Apesar das revelações sobre um vasto esquema de evasão às sanções ocidentais através do banco Lloyds e do Santander UK, ambas as instituições asseguraram estar a cumprir as sanções norte-americanas, com base nas suas próprias investigações.

“Altamente concentrado no cumprimento das sanções”



o Santander disse que não podia comentar sobre relações específicas com clientes, mas afirmou estar “altamente concentrado no cumprimento das sanções” e garantiu “não estar a violar as sanções dos EUA” com base na investigação do FT.

“Temos políticas e procedimentos em vigor para garantir o cumprimento dos requisitos em matéria de sanções e continuaremos a colaborar de forma proativa com as autoridades competentes do Reino Unido e dos EUA", acrescentou o Santander.







Por sua vez, o Lloyds Banking Group, também disse não poder comentar a relação com clientes individuais, mas assegurou que cumpriu as leis de sanções. "Acreditamos que cumprimos todas as obrigações legais e regulamentares e, com base na nossa própria investigação, não acreditamos que tenhamos violado quaisquer requisitos de sanções", acrescentou, segundo o Financial Times.







A autoridade reguladora britânica, a Financial Conduct Authority (FCA), disse que estava em contacto com os bancos e com o Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) do Reino Unido, a autoridade responsável pela aplicação das sanções financeiras no país, segundo a agência de notícias Reuters.



As ações das duas instituições financeiras caíram esta segunda-feira após a revelação do jornal norte-americano, tendo sido o banco espanhol o mais afetado. As ações do Santander, com sede em Madrid, caíram 5 por cento, enquanto as do Lloyds caíram um por cento.