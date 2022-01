Irão vai discutir acordo estratégico com a China

A China e o Irão assinaram em março de 2021 uma “parceria estratégica” para aumentar as relações políticas e económicas entre os dois países. Depois da saída do Estados Unidos do Acordo Nuclear, em 2018, a China tem sido um dos maiores parceiros económicos da República islâmica.



“O ministro dos Negócios Estrangeiros vai discutir vários assuntos, incluindo um acordo de 25 anos”, anunciou Saeed Khatibzadeh, porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros.



A visita acontece depois de negociações em Viena, na semana passada, entre o Irão e várias outras potências para reavivar o acordo de 2015, que limitou o programa nuclear do Irão, com os Estados Unidos a levantarem restrições económicas.



Ebrahim Raisi, presidente iraniano, também tem visita marcada para ir à Rússia, mas Khatibzadeh não especificou a data em que tal vai acontecer.