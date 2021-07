Iraque. Americanos saem de combate mas mantêm o treino militar

O primeiro ministro iraquiano, Mustafa al-Kadhimi visitou a Casa Branca para acertar os detalhes sobre o acordo que prevê o fim das operações de combate dos EUA no Iraque.







O Presidente americano Joe Biden declarou que "a cooperação contra o terrorismo continuará mesmo enquanto mudarmos para esta nova etapa. O nosso papel no Iraque será estar disponível para continuar a treinar, ajudar e lidar com o ISIS assim que ele chegar. Mas não estaremos até o final do ano em missão de combate" acrescentou Biden na reunião, citado pela BBC.





Mustafa al-Kadhimi adiantou que "não são necessárias tropas de combate estrangeiras no Iraque e remata "Hoje nosso relacionamento está mais forte do que nunca. A nossa cooperação é para a economia, o meio ambiente, a saúde, a educação, a cultura e muito mais".





O correspondente da BBC, Frank Gardner, faz uma análise desta nova fase. Diz que o risco do autoproclamado Estado Islâmico crescer face ao exército iraquiano é reduzido.







Em 2014, o Estado Islâmico estava disseminado por todo o país mas, com a intervenção das forças ocidentais coligadas, lideradas pelos Estados Unidos, o grupo terrorista foi derrotado no Iraque no final de 2017. Desde então, os militares americanos permaneceram em solo iraquiano para ajudar a prevenir o ressurgimento do grupo e a treinar as forças governamentais.





Para Gardner,