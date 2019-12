Iraque. Bagdade ameaça "rever" as suas relações com os EUA

"As forças americanas agiram em função das suas prioridades políticas e não das dos iraquianos", criticou o conselho de segurança iraquiano.





As milícias do Kataib Hezbollah estão no Iraque integradas na fação pro-iraniana do Hachd al-Chaabi, ou Forças de Mobilização Popular (PMF), uma coligação de forças paramilitares formada para lutar contra os jihadistas - grupos armados sunitas de cariz extremista.







Os EUA têm acusado estas forças de lançarem nos últimos dois meses vários morteiros contra alvos militares e civis americanos no Iraque. Reagiram militarmente à morte de um empreiteiro americano em Kirkuk, sexta-feira passada.







A represália contra bases das brigadas do Kataib Hezbollah, situadas na fronteira sírio-iraquiana, fez 25 mortos e provocou uma onda de indignação no país.





O gabinete iraquiano reagiu já na segunda-feira em comunicado, contra a ingerência americana, sublinhando que "a proteção do Iraque, das suas bases militares, das forças que aí se encontram e das chancelarias são da responsabilidade exclusiva das forças de segurança iraquianas".





Ataques desta natureza "violam a soberania do Iraque" e "são uma contravenção das regras de compromisso da coligação" internacional estacionada no Iraque sob comando americano, para lutar contra os jihadistas, acrescenta o texto.



E "empurram o Iraque a rever as suas relações e o seu contexto de colaboração nos planos securitário, politico e legal, para proteger a sua soberania".

O inimigo do meu inimigo



Também esta segunda-feira, o clérigo xiita iraquiano Moqtada al-Sadr afirmou estar disposto a colaborar com as milícias apoiadas pelo Irão - seus rivais políticos - de forma a alcançar o objetivo maior de por fim à presença militar dos EUA no Iraque.





Se isso não resultar, Moqtada diz que irá "realizar outras ações" - que não detalhou - em cooperação com os seus rivais para expulsar as tropas norte-americanas.



As milícias de al-Sadr combateram contra a invasão do Iraque pelos Estados Unidos que levou a queda de Saddam Hussein em 2003.

Sadr descreve-se como um nacionalista e rejeita a influência tanto do Irão como dos Estados Unidos nas questões internas do país.







Em comunicado apelou por isso também às brigadas do Hezbollah que evitem "ações irresponsáveis" que possam servir de pretexto a novos ataques.

Repúdio popular

Segunda-feira, na maior parte das cidades do sul do Iraque, em Bagdade e em Kirkuk (no centro do país), manifestantes queimaram ou espezinharam bandeiras norte-americanas.







A revolta lembrou os protestos contra a influência iraniana no país e contra o Governo, que têm agitado o país nos últimos quatro meses.

A influência iraniana no Iraque tornou-se uma pedra no sapato das relações bilaterais de Washington com Bagdade.

A influência iraniana no Iraque tornou-se uma pedra no sapato das relações bilaterais de Washington com Bagdade.

Também esta segunda-feira, "O Ministério russo dos Negócios Estrangeiros considerou os ataques entre o Hezbollah e os EUA no Iraque e na Síria como inaceitáveis e contraproducentes", referiu ainda Moscovo em comunicado. Os dois países, Rússia e Irão, são aliados na defesa do Governo da Síria contra o que apelidam "terroristas" sunitas. Colaboram ainda no combate contra o grupo Estado Islâmico, na Síria.