Iraque. Coluna de veículos dos EUA completamente destruída em ataque cirúrgico

A logistics convoy supplying American forces in #Iraq was targeted this evening between Samawah and Diwaniyah. Over the last few months, these particular convoys have been targeted by "Islamic Resistance" front groups. pic.twitter.com/Fe5jmCVw5z — Joe Truzman (@Jtruzmah) July 11, 2020

This viral video purportedly shows a logistic #US military convoy, including 2 fuel tankers and a cargo truck carrying a Hummer, on fire in Al Diwaniyah city in #Iraq. There has been no word on possible casualties. pic.twitter.com/r2Gy3QdUvD — Habib Abdolhossein (@HAbdolhossein) July 11, 2020

#BREAKING #NOW

Minutes ago, a US military convoy was targeted, containing a number of trucks that transported military vehicles and equipment on the road linking the two cities of Diwaniyah and Al Samawah in southern #Iraq.#USA #PMU #IRGC#Iran pic.twitter.com/dwctcYPAtq — Eva J. Koulouriotis - إيفا كولوريوتي (@evacool_) July 11,





O ataque foi filmado e os vídeos respectivos rapidamente se tornaram virais. Dos três veículos incendiados, dois eram camiões-cisterna transportando combustível.Fontes da segurança iraquiana, em resposta a um pedido de informação da agência russa Sputnik, confirmaram a ocorrência do ataque e os danos que este causou.Entretanto, a agência noticiosa iraniana Fars News relatou a operação, acrescentando que os bombeiros foram chamados a extinguir o fogo e que o Ministério da Defesa iraquiano anunciou uma investigação. Além disso, helicópteros militares norte-americanos vieram depois sobrevoar a área.