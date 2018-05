Iraque condena à morte mulheres de combatentes do Estado Islâmico

RTP22 Mai, 2018, 18:07 | Mundo

De acordo com o diário britânico The Guardian, foram 15 as mulheres que estiveram em tribunal, na última semana, em Bagdade. São viúvas, perderam os maridos quando se deu o colapso do autoproclamado Estado Islâmico no Iraque.



Estima-se que mais de 40 mil estrangeiros viajaram para o Iraque e para a Síria, vindos de mais de uma centena de países, sendo que perto de três mil são originários de França e Reino Unido.



São mais de mil as mulheres capturadas após a derrota do Estado Islâmico no Iraque e que se encontram presas à espera de uma decisão do tribunal. Muitas estão acompanhadas pelos filhos ou grávidas. As audiências duram pouco mais de dez minutos para cada mulher, visto terem caráter urgente.



Pelo menos 40 mulheres foram já condenadas à morte, enquanto que para muitas outras foram reservadas penas de prisão perpétua. Os julgamentos destas mulheres, em especial as estrangeiras, decorrem rapidamente, o que causa estranheza no sistema judicial iraquiano.



O objetivo das autoridades iraquianas é fechar um capítulo negro da história do país e conciliar novamente a vida em sociedade, manchada de sangue com as ações dos jihadistas.

Países europeus de portas fechadas

Muitos países europeus, com destaque para França, mostram-se hostis para com os cidadãos franceses que viajaram tendo em vista ingressar nas fileiras do Estado Islâmico. O Governo francês considera que essas pessoas devem ser responsabilizadas pela justiça dos países onde agora estão.



Alguns membros do Governo de Paris acreditam que pode haver alguma indulgência para com as crianças órfãs de combatentes abatidos, mas não esperam o mesmo para os adultos que voluntariamente se juntaram ao grupo terrorista.



O ministro francês da Defesa, Florence Parly, afirmou este ano que todos membros do Estado Islâmico que conseguiram regressar a França serão responsabilizados pelos seus atos na justiça francesa.



Nas ruas da capital iraquiana, a convicção é a de que ninguém que tenha pertencido ao grupo merece piedade, até mesmo as mulheres.



O grande problema para o sistema judicial iraquiano prende-se com as crianças. Muitas são aparentemente esquecidas nos julgamentos das mães, desconhecendo-se quais as respostas do Estado para o seu futuro.