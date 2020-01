Iraque e Irão iniciam périplo de homenagem a Soleimani

Um dia depois do ataque norte-americano que matou o general iraniano Qassem Soleimani e um chefe paramilitar iraquiano, Abu Mahdi al-Muhandis, milhares de pessoas juntaram-se em Khadhimiya, norte da capital iraquiana, num famoso santuário daquele país para os xiitas, para participar no arranque das cerimónias fúnebres.









Ao cortejo de homenagem segue-se depois o funeral oficial na zona verde de Bagdade, em que participam várias autoridades iraquianas, incluindo o primeiro-ministro demissionário, Adel Abdel Mahdi, que anunciou recentemente a saída do cargo após vários meses de protestos violentos no Iraque que levaram à morte de centenas de manifestantes.





De acordo com a agência France-Presse, o antigo primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Makiki, também participa nas cerimónias.







Depois de passar pela Zona Verde, o bairro mais seguro de Bagdade, o cortejo segue para a cidade xiita de Kerbala e terminando noutro local sagrado para os xiitas, em Najaf.





Considerado o arquiteto da influência iraniana no Médio Oriente, sobretudo no Iraque e na Síria, Soleimani comandava a força de elite dos Guardas Revolucionários, a Al-Quds, e foi morto na sexta-feira num ataque aéreo no aeroporto internacional de Bagdade.





A operação foi ordenada pelo Presidente norte-americano Donald Trump, num ataque em que morreu também o comandante paramilitar iraquiano, Abu Mahdi al-Muhandis, conselheiro de Soleimani.



Ataque e contra-ataque

De acordo com as agências internacionais e meios de comunicação que acompanham as cerimónias deste sábado, milhares de iraquianos saíram à rua com bandeiras iraquianas e do grupo Hashd al-Shaabi (Forças de Mobilização Popular, conhecidas pela sigla PMF), milícia iraquiana apoiada pelo Irão.







Vestida predominantemente de negro, a multidão gritou também “Morte à América” e outras palavras de ordem contra os Estados Unidos.





O ataque de sexta-feira terá despertado um forte sentimento antiamericano, como descreve um funcionário dos Estados Unidos no Iraque à agência France Presse,





Esta demonstração foi, por sua vez, a resposta a um raide aéreo norte-americano contra a milícia Kataib Hezbollah, após a morte de um empreiteiro norte-americano que estava ao serviço do Departamento de Defesa norte-americano, perto de Kirkuk, no Iraque. O

ataque norte-americano à milícia iraniana no Iraque e na Síria no passado domingo fez mais de 20 vítimas.





No dia em que se realizam as primeiras cerimónias, a televisão estatal iraquiana anunciou às primeiras horas de sábado um novo raide americano contra posições iranianas no Iraque. No entanto, os Estados Unidos e as próprias forças iraquianas que teriam sido visadas já vieram desmentir estas informações, garantindo que não houve nas últimas horas qualquer ataque por parte da coligação anti-jihadista liderada por Washington.







Entretanto, um oficial norte-americano confirmou às agências internacionais que a coligação internacional de luta contra o autoproclamado Estado Islâmico interrompeu as suas operações no Iraque por razões de segurança.







A NATO anunciou também este sábado que vai suspender as operações de treino no Iraque. "A missão da NATO [no Iraque] continua, mas as atividades de treino foram atualmente suspensas", confirmou Dylan White, porta-voz da aliança atlântica.



Três dias de luto nacional no Irão





No domingo, o Parlamento iraquiano vai realizar uma reunião extraordinária para debater a situação no país após o ataque de sexta-feira. Nesta sessão, os parlamentares poderão condenar a presença norte-americana no país, até porque Washington já anunciou que planeia enviar mais 3.500 soldados para aquela região, a juntar aos 5.200 militares que já se encontravam em território iraquiano, de forma a fazer face a uma eventual resposta por parte do Irão.







– a quem chamou de “mártir-vivo” e que era mesmo considerado um dos mais prováveis sucessores do- enquanto que





Ali Khamenei nomeou logo na sexta-feira o general Esmail Qaani como o novo chefe da Força Quds, unidade especial dos Guardas Revolucionários, após a morte de Soleimani.





No sábado, foi a vez do Presidente iraniano, Hassan Rouhani, garantir uma resposta forte aos Estados Unidos depois de ter reunido com a família do general. O chefe de Governo assegurou que os norte-americanos vão sofrer as consequências "não apenas hoje, mas ao longo dos próximos anos".





Para Rouhani, o ataque dos Estados Unidos na sexta-feira "permanecerá na história dos seus maiores crimes contra a nação do Irão".





"A vingança do sangue do mártir Soleimani ocorrerá no dia em que virmos que, com a continuidade da luta, será cortada para sempre a mão maligna dos EUA na região", afirmou ainda, frisando a admiração dos jovens iranianos pelo general Soleimani. "Serão criados, se Deus quiser, dezenas de generais Soleimani".







Tendo em conta a veneração generalizada no país por este general, o Líder Supremo decretou três dias de luto nacional. Depois das cerimónias fúnebres no Iraque, onde morreu, Qassem Soleimani será enterrado na próxima terça-feira na sua cidade natal, Kerman. Antes disso, o corpo do general deverá percorrer várias cidades iranianas durante três dias de cerimónias de homenagem, passando pela capital, Teerão, na segunda-feira.







O ataque de sexta-feira no aeroporto internacional de Bagdade veio adensar a tensão existente entre os Estados Unidos e o Irão ao longo de quase dois anos, isto depois de Washington ter anunciado, em maio de 2018, a retirada unilateral do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano, assinado em 2015 por várias potências mundiais, ainda durante a Administração Obama.









Na ressaca do ataque contra Soleimani, a representação de Washington em Bagdade suspendeu na sexta-feira todas as operações consulares por motivos de segurança. A Administração aconselhou entretanto os cidadãos norte-americanos no Iraque abandonarem “imediatamente” o país e a evitarem, sobretudo, qualquer proximidade com a Embaixada norte-americana em Bagdade.

#Iraq: Due to heightened tensions in Iraq and the region, we urge U.S. citizens to depart Iraq immediately. Due to Iranian-backed militia attacks at the U.S. Embassy compound, all consular operations are suspended. U.S. citizens should not approach the Embassy. pic.twitter.com/rdRce3Qr4a — Travel - State Dept (@TravelGov) January 3, 2020

Com a reposição de várias sanções devastadoras para a economia iraniana, o Irão tem vindo a diminuir o seu nível de compromisso para com o referido entendimento, com ameaças constantes no sentido de voltar a investir no seu poderio nuclear para lá do que lhe foi estabelecido há cinco anos.

A escalada de confronto nesta zona do globo já motivou também o Reino Unido a desaconselhar este sábado os cidadãos britânicos a viajarem para o Iraque ou para o Irão.

Críticas internas e externas





No argumentário para justificar este ataque que abateu uma mais importantes figuras no Irão, a Administração Trump alega que o general Soleimani estava a planear ataques “iminentes e sinistros” contra diplomatas e militares norte-americanos, recordando também a responsabilidade que era apontada ao general iraniano na morte de centenas de norte-americanos no Iraque ao longo dos últimos anos.







“Agimos para parar uma guerra. Não atuámos para começar uma guerra”, vincou o chefe de Estado norte-americano, acrescentando que está “pronto e preparado” para tomar “a decisão que seja necessária” mediante a resposta do Irão ao ataque.







No entanto, o ataque perpetrado pelos norte-americanos está a merecer várias críticas, desde logo no seio da própria ONU. Agnes Callamard, ativista dos direitos humanos e especialista da ONU em execuções extrajudiciais, considera que a decisão de Washington de assassinar Soleimani não cumpriu com as leis internacionais.







“Para que possa ser justificada com leis internacionais dos direitos humanos, o uso de força potencialmente letal apenas pode acontecer quando estritamente necessário face a uma ameaça à vida”, explicou a especialista da ONU.







A nível interno, vários candidatos à nomeação democrata nas eleições presidenciais que se realizam este ano nos Estados Unidos, consideram que a atitude de Donald Trump foi imprudente e poderá levar o país uma nova guerra no Médio Oriente.







“Foi um agravamento enorme na sequência de atos dúbios tomados pelo Presidente Trump que aumentaram drasticamente a perspetiva e o risco de uma guerra com o Irão, colocando americanos em risco”, apontou Joe Biden, candidato democrata e ex-vice-presidente norte-americano.

Também o candidato democrata Bernie Sanders considera que esta ação coloca os Estados Unidos mais próximos de “outra guerra desastrosa” no Médio Oriente “que pode custar inúmeras vidas e milhares de milhões de dólares”. Por sua vez, a senadora Amy Klobuchar, também candidata à nomeação democrata, criticou Donald Trump por não ter reunido com os líderes do Congresso norte-americano antes de tomar a decisão de matar Soleimani, uma ação que foi considerada demasiado arriscada pelos Presidentes antecessores, George W. Bush e Barack Obama.







“o que sempre impediu os dois Presidentes, democrata e republicano, de atacar diretamente o general Soleiman era uma simples questão: Esse ataque valeria a pena, perante a provável retaliação e o potencial de arrastar os Estados Unidos para um conflito prolongado? As duas administrações com as quais trabalhei determinaram que os fins não justificavam os meios”.

Elissa Slotkin, antiga analista da CIA e responsável do Pentágono, explicou ao jornal New York Times que, precisamente,As duas administrações com as quais trabalhei determinaram que os fins não justificavam os meios”.





Os democratas no Congresso exigiram entretanto mais informações sobre as evidências que levaram a este ataque e já questionaram inclusive o timing escolhido pela Administração Trump, argumentando que a morte do general Soleimani poderá surgir como uma distração isto enquanto o Presidente norte-americano se prepara para a votação do impeachment no Senado, que deverá decorrer ainda durante o mês de janeiro.







c/ agências internacionais