Iraque. Estado Islâmico reorganiza-se e protagoniza cada vez mais ataques

“Eles têm melhores técnicas, melhores táticas e muito mais dinheiro à disposição”, contou à estação BBC Lahur Talabany, militar curdo das forças antiterrorismo.Talabany, que gere uma das duas agências de Inteligência existentes no Curdistão iraquiano, acredita que “a fase de reconstrução” do autoproclamado Estado Islâmico no Iraque já terminou e alerta para um “aumento das suas atividades”.O militar curdo explicou ainda que o grupo está a emergir de forma diferente, não querendo controlar territórios de modo a evitar tornar-se um alvo. Por essa razão, tem ocupado as montanhas Hamrin, no Iraque.“Esse é agora o centro do autoproclamado Estado Islâmico”, declarou Talabany.Para o curdo, é possível que a atual agitação na capital Bagdad, que tem sido palco de manifestações violentas, possa vir a ser benéfica para o grupo extremista, que poderá tentar recrutar muçulmanos sunitas, algo que já aconteceu previamente.“Se tivermos agitação política, então”, alertou.

“Existe demasiada atividade”

Os militantes poderão também beneficiar da tensão nas relações entre Bagdade e o governo regional do Curdistão, que desde 2017 tem vindo a agudizar-se na sequência de um referendo curdo para a independência.Com uma vasta área do norte do Iraque deixada sem controlo, servindo apenas para separar as forças de segurança curdas das iraquianas, os únicos a patrulhar essa região são, neste momento, os membros do“Eles estão permanentemente na zona entre os rios Grande Zab e Tigre”, revelou à BBC o general curdo Sirwan Barzani, que tem observado essa área.De acordo com o exército curdo no Iraque, o grupo foi recentemente reforçado com uma centena de militantes que cruzou a fonteira da Síria, incluindo alguns que traziam cintos com explosivos.“Posso comparar 2019 com 2012, quando eles estavam no início, a organizar-se”, lamentou Barzani.As autoridades curdas de Inteligência estimam que existam no Iraque cerca de dez mil membros do autoproclamado Estado Islâmico, sendo que entre quatro a cinco mil desses são combatentes, existindo um número semelhante de simpatizantes e células adormecidas.Lahur Talabany acredita que a comunidade internacional deve preocupar-se com esta realidade., defendeu.

Forças norte-americanas dão apoio

As forças norte-americanas no Iraque concordam com os militares curdos. O general de William Seely, comandante da força especial dos Estados Unidos no país, considera que os militantes do Estado Islâmico estão agora melhor preparados do que em 2014, quando começaram a controlar um terço do Iraque e tomaram Mossul, a segunda maior cidade desse país.“As forças de segurança iraquianas e curdas não são as mesmas de quando Mossul caiu”, disse Seely à BBC., explicou, acrescentando que, entre outubro e novembro deste ano, as forças iraquianas levaram a cabo 170 “operações de remoção” e destruíram mais de 1700 componentes destinados a explosivos improvisados.O general norte-americano alertou que os militantes do autoproclamado Estado Islâmico estão a esconder-se no deserto e em cavernas nas montanhas “em condições que ninguém consegue aguentar durante muito tempo”.Os extremistas têm evitado mover-se em grupos grandes. “O maior grupo que já vi aqui nos últimos seis meses era de 15 pessoas”.