Iraque. Forças de segurança disparam fogo real sobre manifestantes

No décimo primeiro dia consecutivo de protestos no Iraque, os manifestantes dirigiam-se à chamada Zona Verde de Bagdade – onde se situam a embaixada dos Estados Unidos no Iraque e os edifícios da sede do Governo – quando foram atingidos pelas forças de segurança com munições reais.Os confrontos decorreram quando os manifestantes tentavam atravessar a ponte Ahrar de Bagdade, em direção à sede do Governo, e forçaram as barreiras de segurança da Zona Verde, anunciou o Ministério do Interior iraquiano.

A polícia usou gás lacrimogéneo, jatos de água para tentar dispersar os manifestantes e disparou munições verdadeiras, acabando por atingir mortalmente alguns manifestantes. Segundo o Ministério morreram pelo menos sete pessoas e 12 ficaram feridas, incluindo militares.Um porta-voz do primeiro-ministro do Iraque, Adel Abdul Mahdi, negou as acusações e garantiu, à Aljazeera , que "ninguém foi morto".As manifestações desta segunda-feira concentraram-se na praça Hafiz al Qadi, que leva à ponte de Al Ahra. Mas, já durante a madrugada passada, três pessoas tinham morrido na cidade xiita de Kerbala, no sul do Iraque, na sequência também de confrontos entre manifestantes e forças de segurança, que usaram munições reais, segundo a Comissão de Direitos Humanos iraquiana.A estes números juntam-se as vítimas desta segunda-feira, que podem ultrapassar os sete mortos.As manifestações no Iraque tiveram início a 1 de outubro com o objetivo de exigir a “queda do regime”, numa altura em que se assinala o primeiro ano do novo executivo iraquiano, que implementou uma série de reformas económicas alvo de contestação.Depois de haver mais de 150 vítimas mortais nos confrontos entre os dias 1 e 7 de outubro, as forças de segurança deixaram de recorrer a armas de fogo para dispersar as multidões. Contudo, desde a noite de 23 de outubro, os confrontos retomaram e já se registaram pelo menos mais 82 mortos.