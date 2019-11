Iraque. Manifestante leva leão para se proteger da polícia nos confrontos

📹| Polis köpeklerle müdahale edince eylemciler aslan getirdi!



▪️Irak'ta güvenlik güçlerinin köpek kullanarak protesto gösterilerine müdahale etmeye başlaması üzerine eylemciler harekete geçti. Eylemcilerden biri polisin hamlesine karşı sokaklarda aslanla gezmeye başladı. pic.twitter.com/kp80i0dD9w — EHA MEDYA (@eha_medya) November 14, 2019

Num dos recentes protestos contra o governo iraquiano, que têm juntado milhares de manifestantes, um homem levou um leão, preso por uma corrente, e enrolado numa bandeira do Iraque.Alegando que levava o animal para se proteger, a si e a outros manifestantes, dos confrontos e da força usada pela polícia, o homem foi filmado a segurar o animal.

O leão terá saltado em direção a um grupo de pessoas, mas não há registo de feridos. Não é claro pelas filmagens onde aconteceu este episódio, mas a imprensa local acredita que tenha sido em Bagdade.







As manifestações começaram no início do mês de outubro e têm juntado dezenas de milhares de manifestantes, indignados com o governo, a falta de oportunidades de emprego e com a carência dos serviços básicos.



Os protestos têm ocorrido principalmente na capital iraquiana e nas províncias predominantemente xiitas do sul, e já causaram pelo menos 320 mortos e milhares de feridos.