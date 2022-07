Iraque. Manifestantes voltaram a entrar no Parlamento

Vários manifestantes e polícias ficaram feridos numa nova invasão do Parlamento do Iraque. Pela segunda vez esta semana, apoiantes do líder xiita Moqtada Al-Sadr conseguiram entrar no edifício parlamentar iraquiano, apesar de a segurança ter sido reforçada, depois da invasão de quarta-feira.