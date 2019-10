Iraque. Militares admitem ter usado "força excessiva" contra manifestações

RTP07 Out, 2019, 18:07 | Mundo

Depois dos confrontos violentos da noite de domingo em Sadr City, em Bagdade, que fizeram 13 mortos, o exército iraquiano admite, pela primeira vez, ter feito uso excessivo da força e de medidas desproporcionais nos protestos que estoiraram nos últimos dias.



"Houve um recurso à força de uma forma excessiva e que ultrapassou as regras de conduta. Já começámos a pedir explicações aos oficiais que cometeram esses erros", refere um comunicado militar emitido esta segunda-feira.



As imagens dos confrontos deste domingo à noite estão a ser transmitidas e partilhadas através das redes sociais e mostram os militares a usarem armas automáticas e munições reais contra os manifestantes, que queimaram pneus em vários pontos do bairro.



Os movimentos de protesto eclodiram no primeiro dia de outubro, terça-feira, na capital iraquiana e nas cidades do sul do país. Milhares de pessoas têm protestado na última semana para exigir a demissão do governo que é acusado de corrupção, segundo a Agence France-Presse.



O bairro de Sadr City tem sido alvo de violentos confrontos e, segundo os últimos balanços oficiais, as vítimas deste domingo elevaram o número de mortos para mais de 110 e de feridos para mais de seis mil, em resultado dos confrontos desta semana.Autoridades iraquianas criticadas



Num discurso na semana passada, Abdul Mahdi, primeiro-ministro do Iraque, garantiu que as forças militares estavam a atuar "dentro dos padrões internacionais" perante os protestos e os milhares de manifestantes. Contudo, os defensores dos Direitos Humanos têm alertado as autoridades iraquianas sobre o uso da força e criticado por esta ter ultrapassado os "procedimentos internacionais".







Entretanto, o primeiro-ministro ordenou a retirada dos militares de Sadr City, substituindo-os por polícias, num aparente esforço para diminuir a tensão dos últimos dias. Abdu Mahdi apelou ainda às forças de segurança para que cumpram as regras específicas que devem ser aplicadas em caso de manifestações.





Além disso, o primeiro-ministro iraquiano garantiu que estavam a decorrer investigações sobre o incidente deste domingo.





O chefe da Hachd al-Chaabi, coligação paramilitar iraquiana e cujos membros integram as forças militares regulares iraquianas, disse saber "quem está por trás das manifestações", e acusou o responsável pelos protestos de querer a "queda do regime".



"Serão punidos", disse Faleh al-Fayyad, mas sem identificar os alegados autores da "conspiração".





Faleh al-Fayyad afirmou ainda que o seu grupo está pronto para implementar medidas do governo para impedir "um golpe de Estado ou uma rebelião".





As autoridades iraquianas afirmam que existem "sabotadores" e "atiradores não identificados" entre os manifestantes que disparam contra as forças da segurança.



Milhares de pessoas têm-se manifestado em Bagdade e na região sul do Iraque, principalmente em zonas de predominância xiita, desde o princípio deste mês de outubro para exigir a queda do governo por causa da corrupção e da implementação de medidas de caráter económico.





O Irão, entretanto, já expressou o seu apoio a vários grupos xiitas armados do Iraque e a Bagdade na luta contra o grupo radical Estado Islâmico.