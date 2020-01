Iraque. Militares portugueses estão "longe da confusão"

Desde o assassinato do general iraniano Quassem Soleiman, na sexta-feira passada, "o risco é alto" e, por isso, as medidas de segurança na base militar de Besmayah foram reforçadas. Mas já havia risco “antes destes eventos”, acrescentou.e, embora tenha "alguns militares norte-americanos que estão no serviço postal americano", não tem nenhuma unidade norte-americana.A crescente tensão da região, nos últimos dias, levou ao reforço de segurança na base militar,, assegura o general português. Os "alvos mais apetecíveis das milícias xiitas são os norte-americanos", apesar de o risco ser elevado.

Dispositivo de segurança no "máximo"

"A única alteração em termos de medidas de segurança que houve foi um reforço da proteção individual, com os coletes à prova de bala envergados e os capacetes na cabeça", explicou.

As famílias dos militares portugueses na base de Besmayah têm expressado preocupação, admite o general. Mas Marco Serronha garante que, dentro do campo, "só se movimentam na rua, fora da área protegida, para ir almoçar ou para ir para o escritório".







"O pessoal não anda a passarinhar. Não se espera que haja nenhuma morteirada ou `rocket´ lá para dentro mas nunca se sabe".

"Os nossos militares estão serenos, já mais difícil é acalmar as famílias, temos feito um esforço nesse sentido. Não escondemos nada mas Besmayah (...) está longe do olho do furacão", sublinhou.O chefe do Estado-Maior do Comando Conjunto para as Operações Militares explicou que os militares portugueses estão "em ‘stand-by’" e a aproveitar para "ir fazendo ações de planeamento e de preparação das formações posteriores que estão previstas e estão dentro das bases à espera que isto se clarifique mais um bocadinho e ver se as forças iraquianas querem retomar o processo ou se há um divórcio, passe a expressão, entre a comunidade multinacional e o Iraque e aí terá de haver uma decisão".

"De qualquer forma nós sabemos que as coisas evoluem de um momento para o outro. Em termos de segurança física das pessoas estamos preparados para a pior hipótese". Mas "em termos de planeamento militar é sempre assim", explicou.

Tropas não sabem se retomam formação

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, havia afirmado na segunda-feira que esperava que os 35 militares portugueses na base de Besmayah pudessem "retomar o trabalho" de formação "dentro das próximas semanas”.





"A missão desta força não é uma força de combate, é uma força de formação", que neste momento está suspensa, disse o ministro. E "se não for para dar formação, então não faz sentido lá estarem".