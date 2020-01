Iraque. Politóloga iraniana aconselha retirada de militares estrangeiros

A investigadora e politóloga iraniana Ghoncheh Tazmini aconselha as forças da coligação internacional colocadas no Iraque, incluindo as portuguesas, a retirarem-se do país como medida de segurança. Tazmini afirma que o assassinato em Bagdade do número dois do Irão, general Qassem Soleimani, por instrução do presidente dos Estados Unidos, teve um efeito unificador incendiário, que transcende as fronteiras do Irão.