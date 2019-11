Iraque. Repressão violenta de protestos continua em Bagdade e Kerbala

Perante o ataque, os manifestantes fugiram em todas as direções, muitos deles feridos, mas não deram sinais de fraquejar. Os desafios às autoridades e a resposta violenta duraram horas.







Um jornalista da Al Jazeera, Mohamed Jamjoum, disse que a atmosfera no local, que incluiu a praça Tharir e uma das principais ruas da capital iraquiana, era de "resolução" e que as pessoas não ficaram atemorizadas pela violência.

, referiu Jamjoum., a qual mais não fez do que aumentar a revolta., que lhe têm criticado a falta de apoio e o veem como parte do sistema responsável pela miséria do país.A maioria são jovens desempregados, queque dominou as instituições iraquianas após a queda de Saddam Hussein às mãos de tropas americanas, em 2003.

Granadas cravadas nos corpos

de Bagdade ao sul do Iraque.Quinta-feira morreram em Bagdade seis manifestantes, de acordo com fontes médicas e da polícia. A sul, em Bassorá, contaram-se pelo menos mais cinco vítimas mortais entre quinta e sexta-feira de manhã, vitimas das tentativas musculadas da polícia e de paramilitares para abrir ruas bloqueadas por grupos de pessoas sentadas.

O acesso ao porto local de Umm Qasr, porta de entrada das importações iraquianas de alimentos e medicamentos, está bloqueado há uma semana pelos protestos.

Pelo menos 16 pessoas morreram devido a esta tática, alertou a Human Rights Watch esta sexta-feira.A Amnistia Internacional revelou que as granadas, de grau militar, eram de fabrico sérvio e iraniano.

Sou a "mãe do mártir"

Após semanas de violência,e alertou contra o aproveitamento da revolta por parte de forças "internas e externas", sem mais referências.Apontou, sim, o dedo às forças da ordem, que responsabilizou por uma eventual escalada dos protestos.

Palavras ocas, no entender de muitos que invadiram as ruas das cidades iraquianas.







"Ele diz que apoia os protestos e que eles deviam continuar mas não tem ajudado. De qualquer modo, o discurso não fará qualquer diferença", afirmou à Reuters uma mulher em Bagdade, que perdeu o filho, morto nos confrontos.

Subsídios para os mais pobres, promessas de combate à corrupção e a criação de mais oportunidades de emprego para licenciados foram insuficientes para aplacar as multidões.







Os manifestantes querem um novo sistema eleitoral e o afastamento dos atuais líderes políticos, e rejeitam a interferência de potências externas no país - nomeadamente dos Estados Unidos ou do Irão.

que apoia os partidos e grupos paramilitares que têm dominado o Governo de Bagdade e as instituições estatais.De acordo com a Reuters, durante o mês passado foram usadosdas milícias apoiadas pelo Irão, contra os manifestantes.