Iraque. Vitória de Al Sadr aumenta risco de violência no país

A mensagem foi enviada a todas as embaixadas, incluindo a dos Estados Unidos, sublinhando quedo Iraque”.

A advertência tem como alvo especialmente o vizinho Irão, o maior derrotado no escrutínio de 10 de outubro





“Qualquer intervenção irá ter uma resposta diplomática e talvez uma popular”, garantiu o clérigo xiita.







“As armas têm de ficar confinadas nas mãos do Estado e a sua utilização além desta esfera é proibida. É tempo de o povo viver em paz, sem ocupação nem terrorismo”, acrescentou, prometendo ainda combater a corrupção endémica no país.







De acordo com os resultados preliminares, a aliança partidária Sairoon, liderada pelo Movimento xiita de Al-Sadr, consolidou o domínio alcançado em 2018 e aumentou o número de deputados de 54 para 73 numa câmara com 329 lugares.







Para não restarem dúvidas quanto à vontade da minoria dos iraquianos que foi às urnas, o bloco Aliança Fateh (Conquista), das fações pró-Teerão ligadas às milícias armadas, colapsou, caindo de 48 deputados para uns meros 14.



O braço de Teerão



Tanto a Fateh como as milícias apoiadas pelo Irão, que formam uma rede conhecida como Hashd al-Shaabi ou Forças de Mobilização Popular, já começaram a contestar os resultados, que consideram fraudulentos.







E os grupos armados apoiados por Teerão estão preparados para recorrer à violência para assegurar que a sua influência nos assuntos internos iraquianos se mantém, referiu a Reuters.







À agência noticiosa, um comandante de uma das milícias pró-iranianas afirmou que, “para já”, o combate se irá dar “sob enquadramento legislativo”.







O objetivo da Fateh e das milícias é claro, conseguir uma maioria de apoios para formar uma coligação maioritária, uma vez que o executivo irá requerer o apoio de 165 deputados. A sua melhor arma poderá ser a intimidação. “Se não formos bem-sucedidos teremos de ir para as ruas e fazer o mesmo que nos fizeram durante os protestos – queimar edifícios partidários”, dos apoiantes de Al-Sadr, ameaçou o mesmo comandante.



Bagdade e Teerão negaram notícias sobre a presença na capital iraquiana do líder das Forças Qudh iranianas, Esmail Ghaani, mas a Reuters confirmou a informação por duas fontes diferentes.Citado pela agência, um diplomata ocidental afirmou que, “de acordo com as nossas informações, Ghaani reuniu-se ontem” com os partidos das milícias pró-iranianas. “Farão tudo o que puderem para conseguir o maior bloco – embora isso deva ser muito difícil com o poder de Sadr”, referiu, sob anonimato.

Todos contra todos forçados a aliar-se

Uma peça importante no imbróglio saído das urnas poderá revelar-se a minoria sunita afastada do poder desde a queda de Saddam Hussein.Surpreendentemente, unido contra o que é hábito,. O Estado de Direito, liderado pelo antigo primeiro-ministro Nouri al-Maliki ficou em terceiro com 37 lugares.

Nas contas para um novo executivo poderão vir a ser os reformistas e os independentes, que fizeram campanha contra a elite governante, a tornar-se o fiel da balança, como o grupo de um farmacólogo que conseguiu 10 lugares na Assembleia.

Num outro sinal da vontade de mudança, as mulheres ultrapassaram a quota prevista de 25 por cento do Parlamento em 14 lugares e obtiveram 97 assentos, o equivalente a 29,4 por cento do total. Duas delas representam minorias.







Os resultados finais só serão conhecidos dentro de duas semanas.





A participação nas eleições antecipadas foi uma das mais baixas de sempre e atingiu números de 2005, quando Jalal Talabani era Presidente. Apenas 41 por cento dos eleitores foi às urnas, com muitos absentistas a mostrarem-se descrentes na política e na democracia.

"Fraude e roubo"



Para a Aliança Fateh os resultados anunciados foram uma afronta. Antes o segundo maior grupo parlamentar, os pró-iranianos prometeram recorrer.





“Rejeitamos os resultados”, referiram num comunicado conjunto com diversos outros partidos. “Iremos recorrer a todas as medidas ao nosso dispor para evitar a manipulação de votos”, acrescentou o texto, subscrito igualmente pelo ex-primeiro-ministro Haider al-Abadi, que ocupou o cargo entre 2014 e 2018.





Hadi al-Amiri, uma das figuras pró-iranianas mais importantes do Iraque, disse ao canal de televisão pró-Teerão al-Aahd que os resultados foram “fabricados”. “Nunca aceitaremos estes resultados fabricados, custe o que custar”, disse de acordo com uma citação do jornal na sua conta do Telegram. As Brigadas do Hezbollah, uma das fações mais poderosas das Hashd al-Shaabi rejeitaram igualmente as eleições como a “maior fraude e roubo a que o povo iraquiano foi sujeito na história moderna”.







“Os irmãos do Hashd al-Shaabi são os principais alvos”, adiantou o porta-voz da rede de milícias, Abu Al al-Askari.





As Hashd al-Shaabi foram um recurso importante no combate ao grupo Estado Islâmico que chegou a dominar o norte do país e foram entretanto integradas nos meios de segurança do Estado e muitos deputados eleitos nas anteriores eleições de 2018 saíram das suas fileiras.





Muitos xiitas iraquianos contestam a influência das milícias devido às ligações ao poder iraniano e às suas táticas de intimidação. A resposta das ruas às ameaças dos pró-iranianos, de recurso à violência se forem afastados do poder, promete ser tudo menos pacífica.





As eleições foram antecipadas de 2022 para o passado domingo precisamente após protestos gigantescos em 2019 contra a corrupção da Administração Pública e do executivo, num desejo patente de mudança incluindo quanto à influência do país vizinho.





Moqtada Al-Sadr, que contesta tanto a presença militar norte-americana no país como a influência iraniana, proclamou os resultados como “uma vitória do povo contra… as milícias”, sendo ovacionado pelos seus apoiantes.





“O mais importante nesta eleição foi que os países estrangeiros como o Irão não inteferiram no voto”, reagiu Yousef Mohammed, um desempregado de 21 anos de Sadr City, o grande bairro de Moqtada Al-Sadr em Bagdade, a capital iraquiana. “Estamos a celebrar desde ontem à noite”.