Irlanda. Começou a contagem de votos das legislativas

O Fine Gael, do primeiro-ministro Leo Varadkar, deverá ter 22,4% dos votos.



O partido republicano do Sinn Féin, 22,3%. Já o centrista Fianna Fail, principal força de oposição na anterior legislatura, 22,2%.



A contagem começou esta manhã, mas devido à complexidade do sistema eleitoral irlandês, os resultados só deverão ser conhecidos nos próximos dias.