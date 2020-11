Irlanda espera que eleição de Biden ajude a desbloquear negociações

O chefe da diplomacia disse hoje à estação pública RTÉ que Biden, descendente de irlandeses, é "um verdadeiro amigo da Irlanda" e a sua entrada para a Casa Branca vai forçar o Governo britânico a "parar e repensar" a sua posição nas negociações.

Em setembro, Joe Biden criticou uma proposta de lei do Governo britânico que anula partes do Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE) por pôr em risco o processo de paz na Irlanda do Norte.

"Não podemos permitir que o acordo da Sexta-Feira Santa, que trouxe paz à Irlanda do Norte, se torne uma vítima do `Brexit`. Qualquer acordo de comércio entre os Estados Unidos e o Reino Unido está condicionado ao cumprimento do Acordo e ao não retorno a uma fronteira física. Ponto final", avisou.

Simon Coveney disse que a proposta de lei, que o próprio Governo britânico admite violar a lei internacional, torna "muito mais difícil" o acordo entre a UE e o Reino Unido.

O texto, que foi aprovado na Câmara dos Comuns, a câmara alta do parlamento, vai ser hoje votado na Câmara dos Lordes, a câmara alta, prevendo-se que sejam votadas alterações para remover as cláusulas mais controversas.

Porém, Coveney também manifestou esperança num desenlace positivo das negociações, que vão continuar nos próprios dias, apesar de continuar a haver divergências em matéria de política de concorrência e pescas.

"Queremos que a Irlanda, a UE e o Reino Unido trabalhem juntos como parceiros em muitas áreas e também com a nova administração dos EUA", sublinhou Coveney, que disse que esta semana será crucial para alcançar um acordo pós-Brexit.

O Reino Unido saiu da UE em 31 de janeiro e beneficia de um período de transição que mantém o acesso ao mercado único e união aduaneira do bloco europeu até o final deste ano.

Caso não consigam negociar um pacto bilateral, a partir de 1 de janeiro de 2021, o Reino Unido e a União Europeia (UE) passarão a negociar com base nas regulamentações genéricas menos vantajosas da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Joe Biden venceu no sábado as eleições presidenciais de terça-feira e será empossado como 46.º Presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 2021.