Irma continua devastador com categoria 4

Jorge Almeida - RTP08 Set, 2017, 17:12 / atualizado em 08 Set, 2017, 17:22 | Mundo

Apesar de ter perdido força nas últimas horas - o furacão passou para categoria 4 - o Irma continua com uma força destruidora.



Os ventos sopram a 240 quilómetros/hora e provocaram pelo menos 18 vítimas mortais e mais de 50 feridos nas Caraíbas.



Os efeitos do furacão mais poderoso de sempre no Atlântico, fizeram-se sentir de forma devastadora em Barbuda, onde 95% das casas ficaram destruídas.



O fotografo Martin Carr, que conseguiu chegar até à ilha disse, "é um imenso caixote do lixo, há escombros por toda a ilha. Parece que as casas foram implodidas”.







A Cruz Vermelha considera que 26 milhões de pessoas podem sofrer o impacto do Irma na República Dominicana, Haiti e Cuba.



Depois de ter passado pela República Dominicana, o olho do furacão está a mover-se em direção a Cuba e Bahamas e deverá chegar ao sul da Florida durante o fim de semana.







Os moradores do sul da Florida iniciaram um êxodo em massa para Norte. O governador Rick Scott disse que “a tempestade tem potência para devastar catastroficamente o Estado, todos têm que levar a situação muito a sério”.



Para além da Florida, os Estados da Georgia, Carolina do Sul e do Norte, também decretaram o estado de emergência. As escolas vão estar encerradas pelo menos até à próxima terça-feira. Mais de metade dos voos foram cancelados esta sexta-feira no aeroporto internacional de Miami.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu num tweet, “o furacão Irma é de proporção épica, talvez o maior que já vimos. Mantenham-se em segurança e saiam do seu caminho, se possível".







O comandante Randy Bresnik, que está a bordo da Estação Espacial Internacional, tirou esta fotografia a cerca de 400 quilómetros do planeta Terra.





Tonight, far too many people in #Irma’s path and in its wake. pic.twitter.com/bWQMxae9GV — Randy Bresnik (@AstroKomrade) 8 de setembro de 2017

Furacão José atingiu categoria 4

O furacão José não tem parado de ganhar força nas últimas horas. Neste momento já está com categoria 4, numa escala que vai até 5, com ventos na ordem dos 250 quilómetros/hora.O José encontra-se situado a este das Caraíbas com uma trajetória que deverá passar pela já fustigada ilha de Barbuda.