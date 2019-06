Irmão de Afonso Dhlakama recusa candidatar-se pela Renamo a governador de Sofala

Lusa28 Jun, 2019, 14:30 | Mundo

"Tratou-se de uma surpresa, quando se trata de surpresa, sem nos prepararem psicologicamente, tem as suas consequências", disse Elias Dhlakama, em declarações aos jornalistas.

Dhlakama, 54 anos e general na reserva, falou aos jornalistas, à margem de uma sessão do Conselho Provincial da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) em Sofala, que se reuniu hoje na capital da província, Beira, para escolher o cabeça-de-lista do partido às eleições provinciais de 15 de outubro, que vão decorrer em simultâneo com as presidenciais e legislativas.

Elias Dhlakama disse que só soube que o seu nome era o preferido para se candidatar a governador da província de Sofala na sessão do Conselho Provincial do partido, não tendo tido tempo para informar a sua família sobre essa decisão.

Com a recusa de Dhlakama em assumir a candidatura, a Renamo indicou Noé Marrimbique para cabeça-de-lista às eleições provinciais e na sequência da desistência de outros dois nomes que haviam sido propostos para o lugar.

Elias Dhlakama foi candidato derrotado à presidência da Renamo, numa corrida vencida por Ossufo Momade e que sucedeu a Afonso Dhlakama, que morreu vítima de doença a 03 de maio do ano passado.

Uma fação do braço armado da Renamo ameaçou na semana passada matar Ossufo Momade, caso não renuncie à liderança do partido, acusando o dirigente de estar a destruir a organização em conluio com os Serviços de Informação e Segurança do Estado (SISE).

O principal partido da oposição entregou na quarta-feira a candidatura de Momade à Presidência da República, mas o candidato não esteve presente no ato, encontrando-se na serra da Gorongosa, província de Sofala, onde está o "quartel-general" do braço armado da Renamo.