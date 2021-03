Isabel dos Santos acusa o presidente angolano de conspiração

Isabel dos Santos acusa João Lourenço, de tentar "usurpar" ilegalmente os seus bens e apresentou no Tribunal de Londres alegadas provas que comprometem o chefe de Estado angolano.





Provas que revelam "uma conspiração" no âmbito do processo que envolve a Unitel.A empresa de telecomunicações Unitel, fundada pela empresária e filha do ex-presidente angolano, José Eduardo dos Santos, avançou no ano passado com um processo judicial em Londres contra a Unitel International Holdings (UIH), detida por Isabel dos Santos, para recuperar uma dívida de mais de 350 milhões de euros.A queixa datada de 26 de outubro, consultada pela agência Lusa, reivindica o reembolso de sete empréstimos atribuídos entre maio de 2012 e agosto de 2013 da Unitel à UIH que, salienta, "apesar do seu nome, não tem ligação empresarial nem afiliação à Unitel".Jornalista Teresa Correia.