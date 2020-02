Isabel dos Santos disponível para negociar devolução de dinheiro a Angola

O semanário Expresso escreve este sábado que as duas partes iniciaram conversações para permitir o pagamento em troca do fim das acusações e do arresto das contas e bens.



Em causa está o pagamento de uma dívida de 193 milhões de euros contraída por Isabel dos Santos junto da Sonangol para suportar a entrada na Galp e de 146 milhões de dólares que serviram para entrar no capital da Victoria Holding, a compradora da joalharia De Grisogono que faliu.