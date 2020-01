Isabel dos Santos diz estar a ser vítima de uma "caça às bruxas"

As medidas em Portugal contra Isabel dos Santos vão no encalço de medidas internacionais. O Fórum de Davos retirou o convite à empresária angolana. Também a consultora Price Waterhouse Coopers cancelou os contratos de serviços às empresas da filha do ex-presidente de Angola.